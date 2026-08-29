«Факел» обратится в ЭСК по итогам матча против «Зенита»

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» высказался об эпизоде с назначением пенальти на 90+1-й минуте матча 6-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1).

«Негативно смотрю на то, что команда допустила этот эпизод. Уже не в первый раз это происходит, когда ставят пенальти или пропускаем в конце — нехватка концентрации. Что касается самого пенальти, то в этом разберется судейская комиссия. Мы обратимся, попросим разобрать момент. Но матч уже сыгран и, к сожалению, очков в нем мы не заработали», — сказал Пименов «СЭ».

«Зенит» с 12 очками поднялся на третье место в РПЛ. «Факел» с 2 очками продолжает замыкать турнирную таблицу.