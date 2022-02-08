«Зенит» выиграл матч-призрак. Сергеев и Алберто вышли в основе, Клаудиньо и Малком забили по мячу
Товарищеский матч
«Портимоненси» — «Зенит» — 1:3 (0:3)
Голы: Накадзима, 81 — Ловрен, 21. Малком, 36. Клаудиньо, 45.
«Зенит» (первый тайм): Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Круговой — Малком, Барриос, Вендел, Клаудиньо — Сергеев, Юри Алберто.
«Зенит» (второй тайм): Кержаков (Бязров, 70) — Адамов, Чистяков, Алип, Хотулев — Кузнецов (Саусь, 79), Оздоев, Кравцов (Ким, 79), Мостовой — Ерохин, Дзюба.
7 февраля. Портиман. Товарищеский матч.
Игра, которую никто не видел
Мы привыкли к тому, что даже товарищеские матчи больших клубов на сборах транслируются онлайн. Если их нигде не показывают, то чаще всего по просьбе тренерского штаба одного из соперников. Это нормально: бывают случаи, когда команда хочет отработать что-то важное без лишнего внимания. Но почти всегда болельщики узнают хотя бы о результате таких игр сразу после финального свистка.
«Зенит» в понедельник сыграл матч, исход которого почти сутки держался в строжайшем секрете.
Самые внимательные болельщики должны были что-то заподозрить. 31 января клуб объявил расписание трех матчей Atlantic Cup на португальском сборе и сопроводил его ремаркой: «Также в рамках подготовки к сезону 7 февраля сине-бело-голубые проведут одну товарищескую встречу, подробная информация о матче будет опубликована дополнительно». Все. Ни соперника, ни места, ни времени начала матча болельщики так и не узнали. Многие даже забыли об этом — мало ли, игра отменилась.
Не отменилась. 7 февраля «Зенит» провел полноценный матч с середняком чемпионата Португалии «Портимоненси» на его стадионе и победил — 3:1. Однако по просьбе клуба-хозяина об игре нельзя было нигде упоминать до утра следующего дня. Причина неизвестна — даже в «Портимоненси» ее не смогли внятно объяснить. Но тренерам «Зенита» было все равно: главное — дать игровую практику футболистам, а освещение контрольной встречи имеет второстепенное значение.
Алберто и Сергеев — основа на «Бетис»?
Если забыть о необычных обстоятельствах матча, то он ничем не отличался от стандартной товарищеской игры. Соперник был неплохой — «Портимоненси» занимает восьмое место в чемпионате Португалии, турнир там в самом разгаре, и всего за два дня до встречи с «Зенитом» команда сыграла вничью с «Пасушем». Правда, состав «Портимоненси» был далек от оптимального.
Сергей Семак, напротив, с первых минут бросил в бой почти всех лучших. Кержаков, Круговой, Караваев, Ловрен, Ракицкий и Сергеев попали в состав после перенесенных болезней; Барриос вернулся из Колумбии; Вендел наконец-то оправился от травмы и выдержал 45 минут. Помимо них в стартовом составе оказались три бразильца — Малком, Клаудиньо и Юри Алберто.
Схема была привычной для Семака — 4-4-2. Но весь первый тайм Сергеев действовал в оттяжке, регулярно опускался вглубь и активно боролся за мячи. После матча Семак похвалил Сергеева и объяснил выбор такой конфигурации тем, что Иван хорош в подыгрыше, а Юри Алберто отлично умеет открываться. К слову, россиянин в этой встрече дебютировал за «Зенит» и сразу неплохо себя зарекомендовал. Возможно, именно пара Алберто — Сергеев будет основной в первой игре с «Бетисом».
Очередные голевые Кругового
Ни один из двух вышедших в основе форвардов не забил, однако оба нанесли травмы противникам. Сергеев жестко ударил в голень защитника Сану Гомеша, а Алберто вырубил голкипера «Портимоненси» в конце первого тайма. При этом бразилец за мгновение до стыка не реализовал выход один на один — пробил во вратаря и по инерции врезался в него ногой.
«Зенит» в первую четверть часа атаковал мало, но на игру сильно повлиял гол Ловрена — на 21-й минуте капитан «Зенита» замкнул подачу Кругового с углового. Чуть позже Данил вновь ассистировал — на этот раз с игры Малкому. Кругового вообще стоит отдельно отметить по этим сборам — он блестяще исполняет стандарты и штампует результативные передачи. Данил — точно один из лучших в команде этой зимой.
Третий мяч «Зенит» забил за секунды до перерыва — Клаудиньо изящно реализовал штрафной. Затем Семак поменял всех полевых футболистов, и игра заметно потускнела. Расстановка осталась той же, но Ерохин с Дзюбой передвигались медленнее, да и Кузнецов с Мостовым на флангах не были так эффективны, как Малком с Клаудиньо. В конце матча «Портимоненси» все-таки ушел от разгрома — к тому времени вместо Кержакова уже вышел молодой Бязров, но он ничуть не виноват в пропущенном мяче.
В итоге 3:1 — «Зенит» выиграл матч, о котором никто не знал.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7