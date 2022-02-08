«Зенит» выиграл матч-призрак. Сергеев и Алберто вышли в основе, Клаудиньо и Малком забили по мячу

Спецкор «СЭ» наблюдал за секретной встречей лидеров РПЛ с середняком чемпионата Португалии.

Товарищеский матч

«Портимоненси» — «Зенит» — 1:3 (0:3)

Голы: Накадзима, 81 — Ловрен, 21. Малком, 36. Клаудиньо, 45.

«Зенит» (первый тайм): Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Круговой — Малком, Барриос, Вендел, Клаудиньо — Сергеев, Юри Алберто.

«Зенит» (второй тайм): Кержаков (Бязров, 70) — Адамов, Чистяков, Алип, Хотулев — Кузнецов (Саусь, 79), Оздоев, Кравцов (Ким, 79), Мостовой — Ерохин, Дзюба.

7 февраля. Портиман. Товарищеский матч.

Игра, которую никто не видел

Мы привыкли к тому, что даже товарищеские матчи больших клубов на сборах транслируются онлайн. Если их нигде не показывают, то чаще всего по просьбе тренерского штаба одного из соперников. Это нормально: бывают случаи, когда команда хочет отработать что-то важное без лишнего внимания. Но почти всегда болельщики узнают хотя бы о результате таких игр сразу после финального свистка.

«Зенит» в понедельник сыграл матч, исход которого почти сутки держался в строжайшем секрете.

Самые внимательные болельщики должны были что-то заподозрить. 31 января клуб объявил расписание трех матчей Atlantic Cup на португальском сборе и сопроводил его ремаркой: «Также в рамках подготовки к сезону 7 февраля сине-бело-голубые проведут одну товарищескую встречу, подробная информация о матче будет опубликована дополнительно». Все. Ни соперника, ни места, ни времени начала матча болельщики так и не узнали. Многие даже забыли об этом — мало ли, игра отменилась.

Не отменилась. 7 февраля «Зенит» провел полноценный матч с середняком чемпионата Португалии «Портимоненси» на его стадионе и победил — 3:1. Однако по просьбе клуба-хозяина об игре нельзя было нигде упоминать до утра следующего дня. Причина неизвестна — даже в «Портимоненси» ее не смогли внятно объяснить. Но тренерам «Зенита» было все равно: главное — дать игровую практику футболистам, а освещение контрольной встречи имеет второстепенное значение.

Алберто и Сергеев — основа на «Бетис»?

Если забыть о необычных обстоятельствах матча, то он ничем не отличался от стандартной товарищеской игры. Соперник был неплохой — «Портимоненси» занимает восьмое место в чемпионате Португалии, турнир там в самом разгаре, и всего за два дня до встречи с «Зенитом» команда сыграла вничью с «Пасушем». Правда, состав «Портимоненси» был далек от оптимального.

Сергей Семак, напротив, с первых минут бросил в бой почти всех лучших. Кержаков, Круговой, Караваев, Ловрен, Ракицкий и Сергеев попали в состав после перенесенных болезней; Барриос вернулся из Колумбии; Вендел наконец-то оправился от травмы и выдержал 45 минут. Помимо них в стартовом составе оказались три бразильца — Малком, Клаудиньо и Юри Алберто.

Схема была привычной для Семака — 4-4-2. Но весь первый тайм Сергеев действовал в оттяжке, регулярно опускался вглубь и активно боролся за мячи. После матча Семак похвалил Сергеева и объяснил выбор такой конфигурации тем, что Иван хорош в подыгрыше, а Юри Алберто отлично умеет открываться. К слову, россиянин в этой встрече дебютировал за «Зенит» и сразу неплохо себя зарекомендовал. Возможно, именно пара Алберто — Сергеев будет основной в первой игре с «Бетисом».

Очередные голевые Кругового

Ни один из двух вышедших в основе форвардов не забил, однако оба нанесли травмы противникам. Сергеев жестко ударил в голень защитника Сану Гомеша, а Алберто вырубил голкипера «Портимоненси» в конце первого тайма. При этом бразилец за мгновение до стыка не реализовал выход один на один — пробил во вратаря и по инерции врезался в него ногой.

«Зенит» в первую четверть часа атаковал мало, но на игру сильно повлиял гол Ловрена — на 21-й минуте капитан «Зенита» замкнул подачу Кругового с углового. Чуть позже Данил вновь ассистировал — на этот раз с игры Малкому. Кругового вообще стоит отдельно отметить по этим сборам — он блестяще исполняет стандарты и штампует результативные передачи. Данил — точно один из лучших в команде этой зимой.

Третий мяч «Зенит» забил за секунды до перерыва — Клаудиньо изящно реализовал штрафной. Затем Семак поменял всех полевых футболистов, и игра заметно потускнела. Расстановка осталась той же, но Ерохин с Дзюбой передвигались медленнее, да и Кузнецов с Мостовым на флангах не были так эффективны, как Малком с Клаудиньо. В конце матча «Портимоненси» все-таки ушел от разгрома — к тому времени вместо Кержакова уже вышел молодой Бязров, но он ничуть не виноват в пропущенном мяче.