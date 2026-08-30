«Краснодар» — «Ростов»: в ворота «быков» ошибочно не назначен пенальти

На 15-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Ростов» судья Никита Новиков ошибочно не назначил пенальти в пользу гостей. Видеоассистенты Алексей Сухой и Роман Сафьян в его действия не вмешались.

В том эпизоде в штрафной площади «быков» произошли как минимум два контакта мяча с руками Витора Тормены.

Сначала мяч неожиданно отскочил ему в правую руку, что можно не считать основанием для назначения 11-метрового удара. Но затем защитник действовал неосторожно и сыграл в мяч левой рукой — вот за это следовало наказать краснодарца пенальти.