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«Краснодар» — «Ростов»: в ворота «быков» ошибочно не назначен пенальти

Судейство

«Краснодар» — «Ростов»: в ворота «быков» ошибочно не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 15-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Ростов» судья Никита Новиков ошибочно не назначил пенальти в пользу гостей. Видеоассистенты Алексей Сухой и Роман Сафьян в его действия не вмешались.

В том эпизоде в штрафной площади «быков» произошли как минимум два контакта мяча с руками Витора Тормены.

Сначала мяч неожиданно отскочил ему в правую руку, что можно не считать основанием для назначения 11-метрового удара. Но затем защитник действовал неосторожно и сыграл в мяч левой рукой — вот за это следовало наказать краснодарца пенальти.

Судья Никита Новиков.«Вообще бардак». «Ростов» возмутился отменой пенальти в матче с «Краснодаром»
Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 17:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
1:0
Ростов

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
Витор Тормена
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
6
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
7
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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