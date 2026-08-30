«Родина» — «Балтика»: гости вышли вперед в первом тайме

«Балтика» вышла вперед в матче 6-го тура РПЛ с «Родиной» — 1:0.

Гол на 22-й минуте после удара форварда гостей Брайана Хиля и отскока мяча забил полузащитник Айман Мурид. Это дебютный гол 26-летнего марокканца за калининградскую команду.

Следить за ключевыми событиями игры «Родина» — «Балтика» можно в матч-центре «СЭ».