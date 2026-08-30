Источник: «Локомотив» намерен арендовать нападающего «Зенита» Мостового на следующей неделе

«Локомотив» намерен взять в аренду нападающего «Зенита» Андрея Мостового и планирует закрыть сделку на следующей неделе, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, речь идет об аренде на один сезон с правом выкупа. Действующий контракт 28-летнего вингера с «Зенитом» заканчивается 30 июня 2027 года. В случае активации опции продления соглашения футболист должен будет перейти в «Локомотив».

Мостовой выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В сезоне-2026/27 он принял участие в трех матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

«Локомотив» с 3 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (12 очков) находится на втором месте.