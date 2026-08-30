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Родина — Балтика: счет и результат матча 6 тура РПЛ 30 августа 2026

«Балтика» разгромила «Родину» в первом матче без Талалаева

Руслан Минаев
Фото ФК «Родина»

«Балтика» на выезде разгромила «Родину» в матче 6-го тура чемпионата России — 3:0.

В первом тайме счет открыл Айман Мурид, отличившись на 22-й минуте. Во второй половине преимущество гостей удвоил Чинонсо Оффор, забив на 74-й минуте. В концовке встречи Максим Петров сделал счет крупным.

«Балтика» провела первый матч без главного тренера Андрея Талалаева, который дисквалифицирован на четыре матча РПЛ. Специалист смотрел игру с трибуны.

Калининградская команда набрала 10 очков и поднялась на 5-е место в таблице чемпионата. «Родина» с 4 очками — на 13-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
30 августа, 15:00. Арена Химки (Химки)
Родина
0:3
Балтика

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РПЛ
ФК Балтика
ФК Родина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика 0 : 3
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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