«Балтика» разгромила «Родину» в первом матче без Талалаева

«Балтика» на выезде разгромила «Родину» в матче 6-го тура чемпионата России — 3:0.

В первом тайме счет открыл Айман Мурид, отличившись на 22-й минуте. Во второй половине преимущество гостей удвоил Чинонсо Оффор, забив на 74-й минуте. В концовке встречи Максим Петров сделал счет крупным.

«Балтика» провела первый матч без главного тренера Андрея Талалаева, который дисквалифицирован на четыре матча РПЛ. Специалист смотрел игру с трибуны.

Калининградская команда набрала 10 очков и поднялась на 5-е место в таблице чемпионата. «Родина» с 4 очками — на 13-й строчке.