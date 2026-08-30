«Родина» — «Балтика»: калининградцы побеждают после первого тайма

«Балтика» обыгрывает «Родину» в матче 6-го тура РПЛ после первого тайма — 1:0.

Единственный гол забил полузащитник калининградцев Айман Мурид. Это его дебютный мяч за «Балтику».

Следить за ключевыми событиями игры «Родина» — «Балтика» можно в матч-центре «СЭ».