Кузьмичев: «Ждет ли «Локомотив» борьба за выживание? Разделяю опасения болельщиков»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» поделился своим мнением о перспективах «Локомотива» в сезоне-2026/27.

— Перейдем к дерби «Локомотив» — «Динамо».

— Мягко говоря, невыдающаяся игра. Причем с обеих сторон. Ребята старались. Что-то получалось, но и брака тоже хватало. Мне кажется, больше претензий здесь нужно предъявлять «Динамо».

— Почему?

— От «Локомотива» сложно сейчас требовать какой-то феерии. Мы видим, что на ходу строится новая команда, большие изменения в составе. Игровые связи еще не налажены.

От бело-голубых, признаюсь, ждал большего. Вчера «Динамо» не выглядело той командой, которая намерена бороться за высокие места в РПЛ.

— Много споров вокруг пенальти в ворота «Локо»...

— Ой, мне сложно комментировать такие вещи. Я уже запутался. У нас в одинаковых ситуациях судьи принимают разные решения. Наверное, эпизод с участием Монтеса и Гладышева — на усмотрение арбитра. 50 на 50.

А, например, в матче «Краснодар» — «Ростов» защитник «быков» в одном эпизоде трижды коснулся мяча рукой, но этот момент даже не стали рассматривать... Пенальти в Воронеже в пользу «Зенита» тоже вызывает массу вопросов. Нет единой трактовки.

— Как вам новая роль Пиняева, который начинал матч в центре нападения?

— Если бы Сергей забил или отдал голевую подачу, тогда можно было рассуждать, сработал ли ход Галактионова или нет. Но так как команда проиграла, наверное, пока это не самое удачное решение тренерского штаба.

— Понимаете ли Галактионова, который недоумевает по поводу продажи Воробьева в «Краснодар»? По его словам, руководители уверяли, что футболист летом никуда не уйдет.

— Понимаю. Михаил Михайлович оказался в очень сложной ситуации. Воробьев ушел, а Коля Комличенко не восстановился еще после травмы. По сути, в сезон команда вошла с одним профильным центральным нападающим. Да и то это парень, который только-только делает первые шаги на взрослом уровне. Имею в виду 18-летнего Голубева.

— Несколько недель назад вы были уверены, что «Локо» не будет бороться за выживание. Сейчас команда на 14-м месте. Впереди выезды к «Балтике» и «Зениту»...

— К сожалению, последние результаты команды заставили меня немного пересмотреть свою точку зрения. Разделяю опасения болельщиков по поводу перспектив «Локомотива».

— Все настолько тревожно?

— Увы...

— В прессе все чаще появляются слухи о возможной отставке Галактионова.

— Такова тренерская доля. Если нет результатов, руководство нередко меняет наставника. Но в данной ситуации дело точно не в Галактионове. Любой специалист на его месте столкнется с серьезными проблемами.

— Как Батраков реагирует на последние результаты своей бывшей команды?

— Леша очень переживает. Если есть возможность, он смотрит игры «Локомотива», болеет за команду. Естественно, нынешняя ситуация ему тоже не нравится, — сказал Кузьмичев «СЭ».

«Локомотив» после шести туров занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 3 очками.