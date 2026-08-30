Талалаев о возвращении на «Арену Химки»: «Есть намоленные места, сейчас буду принудительно сидеть»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился эмоциями от возвращения на «Арену Химки» перед матчем 6-го тура РПЛ с «Родиной». Из-за дисквалификации 53-летний специалист будет смотреть игру с трибуны.

Талалаев тренировал «Химки» с 2019 по 2020 и с 2023 по 2024 год. Для команды стадион «Арена Химки», на котором проходит матч с «Родиной», был домашним.

«Сейчас шутили, ехали. Может, приготовить тебе салфеточки, слезы утереть... Потому что, ну, хороший период переживали, до начала коронавируса особенно. Да и первый приход, когда еще в Первой лиге играли. Почти дом родной. Мы, торпедовцы, все равно восточную чтим больше всего на свете, но «Химки» — очень хороший стадион. Здесь есть места, я так думаю, может, где-то эмпирически, да, намоленные, где я сижу. Я иногда уходил даже просто во время матчей. А сейчас принудительно буду сидеть здесь», — приводит matchtv.ru слова Талалаева.

Следить за ключевыми событиями игры «Родина» — «Балтика» можно в матч-центре «СЭ».