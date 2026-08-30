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Родина — Балтика: главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился эмоциями от возвращения на Арену Химки

Талалаев о возвращении на «Арену Химки»: «Есть намоленные места, сейчас буду принудительно сидеть»

Сергей Филин

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился эмоциями от возвращения на «Арену Химки» перед матчем 6-го тура РПЛ с «Родиной». Из-за дисквалификации 53-летний специалист будет смотреть игру с трибуны.

Андрей Талалаев.«Это не единичный случай». Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ за поведение в игре с «Рубином»

Талалаев тренировал «Химки» с 2019 по 2020 и с 2023 по 2024 год. Для команды стадион «Арена Химки», на котором проходит матч с «Родиной», был домашним.

«Сейчас шутили, ехали. Может, приготовить тебе салфеточки, слезы утереть... Потому что, ну, хороший период переживали, до начала коронавируса особенно. Да и первый приход, когда еще в Первой лиге играли. Почти дом родной. Мы, торпедовцы, все равно восточную чтим больше всего на свете, но «Химки» — очень хороший стадион. Здесь есть места, я так думаю, может, где-то эмпирически, да, намоленные, где я сижу. Я иногда уходил даже просто во время матчей. А сейчас принудительно буду сидеть здесь», — приводит matchtv.ru слова Талалаева.

Следить за ключевыми событиями игры «Родина» — «Балтика» можно в матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
30 августа, 15:00. Арена Химки (Химки)
Родина
Балтика
Источник: matchtv.ru
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Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Родина
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
6
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
7
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Максим Глушенков
Максим Глушенков

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 5
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Никита Кривцов
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 3
П
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 2 1 0
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