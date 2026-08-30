«Сабах» арендует Ду Кейроса у «Зенита»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Зенита» Ду Кейрос переходит в азербайджанский «Сабах» на правах аренды.



Прошлый сезон 26-летний бразилец отыграл в аренде в «Оренбурге». Он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.



Ранее «Сабах», основанный в 2017 году, впервые вышел в основной турнир Лиги чемпионов. На общем этапе клуб сыграет против «Барселоны», «Арсенала», «Боруссия» Д, «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Вильярреала», «Славии» и «Викинга».