Зарема закрыла свой Telegram-канал. Cкандал в «Спартаке» зашел слишком далеко

Обозреватель «СЭ» — о ситуации у красно-белых.

Честно признаюсь, мне стыдно, когда я обсуждаю дела в «Спартаке» с немецкими приятелями, которые неплохо знакомы с Доменико Тедеско. Стыдно, что в России такое возможно. Собеседники-то все понимают — Google -переводчик в наше время позволяет легко читать новости и материалы даже без знания языка.

Тедеско ехал работать с самым популярным российским клубом, добиваться успехов, говорить о футболе, а попал в самый натуральный цирк. Где его спрашивают, правда ли он гей, как утверждает генеральный директор, мечтающий с тренером расстаться. Шамиль Газизов строил козни немцу, супруга владельца называла его в переписке «крапленым» и разрабатывала планы, как получше его «слить».

В такой атмосфере работать невозможно — не чувствовать настроения руководителей тренер, естественно, не мог.

Сейчас в похожую ситуацию «влип» Руй Витория. Приглашавший его начальник покинул клуб, по трансферам помощи португалец не дождался, а вокруг команды рвутся такие информационные бомбы, что она совершенно очевидно «поплыла». Переваривая обсуждения, кого и как надо оставить без контракта, кто из лидеров «Спартаку» не помощник, кто слабое звено и так далее. Психологию не стоит недооценивать, она вообще, на мой взгляд, едва ли не важнейшая составляющая в футболе: игроки — не роботы. Это к вопросу, что такие мастера должны обыгрывать «Нижний Новгород» в любом состоянии с закрытыми глазами и даже без тренера.

«Спартак» первым с помощью неофициальных Telegram -каналов начал бомбить по соперникам перед очными матчами. Чаще всего фейками. В футбольном сообществе такое — моветон, никто больше эту сомнительную тактику на вооружение не взял. А потом покатилось, как снежный ком: Зарема Салихова объявила войну оппонентам, выкладывая скрины переписок, потом уволившийся спортивный директор Дмитрий Попов занялся тем же. Если поначалу это воспринималось с большим удивлением, то теперь уже не только спартаковским болельщикам, а всем любителям футбола хочется сказать: «Остановитесь, что вы делаете?!»

Какие выборы специалиста с буквой «Р», какие «крапленые» тренеры, какие «баба-дура-горе-семье», какие «Джик — слабое звено»? Вы в своем уме? Этого не должно быть в публичной плоскости, потому что не должно быть никогда.

Поэтому болельщики сейчас немного перебарщивают по форме, требуя прекратить балаган, но абсолютно правы по содержанию. Дно достигнуто, всем пора остановиться и, что называется, «поймать тишину». Не в том смысле, конечно, как это понимают в «Локомотиве», но где-то близко. Абсолютно все высказывания должны быть в позитивном ключе и только на пользу «Спартаку».

В конце концов, Зарема уже достигла результата — двух главных врагов (Попова и директора по коммуникациям Антона Фетисова) в клубе уже нет. Быть руководителем, по ее же словам, она не намерена. Значит, пора успокоиться. И подумать, почему больше никто в футбольном мире не выкладывает скринов личных переписок. Может потому, что на то они и личные, чтобы оставаться между двумя людьми? И есть какие-то правила приличия.

При этом я вовсе не собираюсь вставать ни на чью сторону в этой войне. В конце концов канал Спартак- inside , в аффилированности которого с селекционным блоком ни у кого нет сомнений, начал подрывную деятельность еще до открытия Заремой своей площадки. Так что можно говорить о том, что супруга Федуна лишь отвечала. Какими методами — это уже другой вопрос. Как нет сомнений, что трансфер Хендрикса, особенно в условиях нынешнего лимита, — это провал. Что было очевидно еще в момент покупки.

И Зарема, и Попов в этой войне не выиграли. Салихову в штыки теперь воспринимают болельщики (хотя первая реакция была положительной, и здесь стоило остановиться). Бывший спортивный директор максимально неудачно зашел в клуб на полгода.

Но теперь их в «Спартаке» нет. Как и сверхактивного Фетисова. Его сменщик Дмитрий Зеленов — бывший обозреватель «СЭ» — идеально подходит для нынешней ситуации. Он не про хайп, а про дипломатию и интеллигентный подход. То, что нужно сейчас «Спартаку».

А скрины переписок должны вот-вот закончиться. Зареме и Попову больше нечего делить. Салихова уже закрывает свой канал, о чем сообщила «СЭ».