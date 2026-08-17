Махачев одержал 29 побед и побил кучу рекордов. На каком месте Ислам в списке величайших за всю историю?

Россиянин не так уж далек от того, чтобы стать номером один.

В Филадельфии на UFC 330 Ислам Махачев сделал то, чего не смог ни один боец за 13 лет, — превзошел рекордную серию Андерсона Силвы. 17-я победа подряд в UFC, добытая единогласным решением над Иэном Гэрри, переписала историю лиги, но эта цифра — лишь верхушка айсберга в статистическом наследии, которое собирает Махачев. Его общий рекорд в смешанных единоборствах теперь составляет 29 побед при одном поражении — он сравнялся по количеству выигранных боев с Хабибом Нурмагомедовым, но в отличие от непобежденного Хабиба продолжает карьеру, и его единственное поражение от Адриано Мартинса в 2015 году сегодня выглядит случайностью.

За 11 лет Махачев успел не только наработать феноменальную серию, но и установить несколько рекордов, которые обычно распределены между разными эпохами и именами. В легком весе ему принадлежат три абсолютных показателя: наибольшее количество побед в титульных боях (5), самая длинная серия побед (14) и наибольшее число последовательных защит пояса (4). После перехода в полусредний вес он стал 11-м бойцом в истории UFC и первым россиянином, завоевавшим чемпионские титулы в двух дивизионах. Но даже это не главное — Махачев вошел в элитный клуб из четырех бойцов, которые не только владели поясами в двух весах, но и успешно защищали их в каждой из этих категорий, присоединившись к Генри Сехудо, Даниэлю Кормье и Джону Джонсу. При этом он защищал пояс в новом дивизионе против бойцов, которых на тот момент считали лучшими в весе. Если Ислам выиграет следующий бой, то станет первым в истории, кто защитил пояса в двух весах более одного раза.

Статистика борьбы Махачева в титульных боях выглядит как аномалия даже для эпохи доминирующих борцов — 23 попытки тейкдауна и 23 успешных, ни одного сбоя. В двух боях в полусреднем весе против Джека Деллы Маддалены и Иэна Гэрри он накопил более 32 минут контроля в партере, а против Гэрри, который считался самым высоким и неудобным оппонентом в карьере, провел семь безответных тейкдаунов и больше 12 минут контролировал соперника на земле. Интересно, что все победы Махачева в UFC, которые не завершились финишем, были единогласными решениями — без сплитов и решений большинства судей. Это ставит его в один ряд с Хабибом и Сен-Пьером, которые также не сталкивались с раздельными вердиктами в свою пользу.

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В рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории Махачев занимает второе место в истории по суммарному количеству дней на вершине — более 870. Дольше держался только Джон Джонс с 1743 днями. Джонс — это эталон, чье имя первым всплывает в любом споре о величайшем в истории, и тот факт, что Махачев постепенно приближается к его показателям, говорит о многом. Разница лишь в том, что американец строил свою репутацию больше десяти лет в полутяжелом весе, а Махачев проделал этот путь в более сжатые сроки и с переходом между дивизионами.

Сравнение с Хабибом Нурмагомедовым неизбежно, но оно уже перестало быть корректным — Хабиб завершил карьеру с рекордом 29-0, и его наследие как непобежденного чемпиона останется в истории навсегда. Однако Махачев пошел дальше: он не просто повторил путь, но и расширил его, завоевав второй пояс и защитив его. Он превзошел достижение Хабиба по количеству защит титула в легком весе (4 против 3) и владел чемпионским поясом UFC в 70 кг 987 дней подряд — среди европейских бойцов дольше это удавалось только самому Хабибу.

Глава UFC Дана Уайт заявил, что, если бы не одно поражение в самом начале карьеры, Махачева уже можно было бы считать величайшим бойцом всех времен, и это признание от человека, который видел всех великих чемпионов, стоит дорогого. При этом статистика Махачева выглядит весомее, чем у большинства предшественников: семь титульных побед подряд — больше, чем у Сен-Пьера (шесть), и столько же, сколько у Джонса до перехода в тяжелый вес.

Из всех действующих и бывших чемпионов UFC только Махачев и Хабиб имеют стопроцентный показатель успешных тейкдаунов в титульных боях, но у Ислама количество попыток почти вдвое больше — 23 против 12. Он стал первым бойцом в истории, кто финишировал Чарльза Оливейру удушающим приемом после того, как бразилец уже был чемпионом, а затем в реванше с Александром Волкановски нанес австралийцу первое поражение нокаутом в UFC.

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В российской истории ММА Махачев уже занял место, которое не требует уточнений. Федор Емельяненко остался легендой другой эпохи, Хабиб Нурмагомедов стал символом непобедимости, но Махачев — это боец, который продолжает переписывать рекорды. Он не просто лучший россиянин в истории UFC — он один из главных претендентов на звание лучшего бойца в истории мировых ММА, и его статистика в сравнении с Джонсом, Силвой и Сен-Пьером уже не выглядит уступающей.

В списке величайших бойцов в истории ММА Махачев уверенно занимает место в топ-5. Пожалуй, единственное, что удерживает его от звания абсолютного номера один, — то самое поражение от Мартинса. Но по совокупности статистических достижений он уже превзошел многих легенд и приблизился к Джонсу. С каждым следующим боем он стирает сомнения в своем величии, и если продолжит в том же духе, вопрос о первом месте решится сам собой.