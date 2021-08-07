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«Ситуация вокруг «Спартака» не совсем нормальная». Руй Витория — о поражении от «Нижнего»

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 23:40
7 августа. Москва. «Спартак» — «Нижний Новгород» — 1:2. Руй Витория (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
7 августа. Москва. «Спартак» — «Нижний Новгород» — 1:2. Руй Витория (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Пресс-конференция тренеров после сенсационного поражения «Спартака» от «Нижнего Новгорода»
Спартак — Нижний Новгород
7&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. 16-я минута. Алексей Козлов забил второй гол гостей.В Тушине вспомнили о Кононове. «Спартак» оказался плох даже на фоне «Нижнего»

— Сегодня мы потеряли важные три очка, — начал Руй Витория. — Мы плохо начали игру, дали сопернику два гола форы, не хватило внимания, концентрации. Было много моментов, чтобы отыграться, но были проблемы в последней фазе атаки, мяч не заходил в ворота.

— Как телеграмная война между Заремой Салиховой и Дмитрием Поповым влияет на команду?

— Я предпочитаю оставить эти истории для журналистов. Вам лучше знать. Безусловно, когда команда и работающие в клубе люди сосредоточены на одной цели, проще работать и играть. Не хочу ничего комментировать эту ситуацию. Моя задача — работать с командой, я концентрируюсь на этом.

— В чем тогда проблема команды? Дело в психологии?

— Не говорю, что проблемы не существует. Не хочу говорить, что мы потеряли три очка из-за этих всех этих историй. Это звучало бы как оправдание. Ситуация вокруг клуба не совсем нормальная. Но в коллективе нет проблемы с атмосферой.

— Почему Зобнин и Джикия остались в запасе?

— Считаю, что вышедшие с первых минут игроки имели все качества, необходимые для победы. Когда у команды такой плотный календарь, когда до декабря нужно сыграть более 26 матчей, ротация неизбежна. Игроки сборных присоединились к команде чуть позже. На поле сегодня вышли Крал, Мирзов, Кутепов, Мозес. Если не доверять таким игрокам в таких матчах, то кому вообще можно доверять. Что касается Джикии, то недавно у него было небольшое повреждение, нужно быть осторожным.

— Насколько серьезна травма Мозеса?

— Не могу ответить на этот вопрос, не было возможности поговорить с врачами. Надеюсь, что травма несерьезная.

— «Спартак» не сделал ни одного приобретения, теперь у клуба нет спортивного директора. Вас это напрягает?

— Хотел бы, чтобы все было лучше, а ситуация — яснее. Надеюсь, все наладится в ближайшее время. Мы постоянно находимся в контакте с отделом клуба, который отвечает за трансферы. У нас есть гендиректор, президент клуба. Остается только адаптироваться к текущим обстоятельствам.

— Вы получили желтую карточку сегодня. Как вам работа арбитров в России?

— Это были эмоции. Может быть, я слишком импульсивно выражал свое мнение. Я хотел донести до арбитров, что нужно не только фиксировать нарушения, но и чувствовать ритм игры. Не нужно ломать игру паузами и остановками. В первых матчах к работе арбитров у меня не было претензий по части принятия решений. Я лишь хотел указать им, что нужно давать играть. Хотел донести это до них со всем уважением.

Знаменитый кувырок Александра Кержакова и&nbsp;Андрея Аршавина после гола в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo;.«Да ты только «Спартаку» забей — все простим!» Как зажглась звезда Кержакова

Кержаков вспомнил о победе над «Спартаком» 20-летней давности

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков отметил тот факт, что свой первый матч против «Спартака» он выиграл и как игрок, и как тренер. Кержаков имел в виду матч чемпионата России сезона-2001, когда «Зенит» в Петербурге обыграл красно-белых со счетом 2:1.

— Матч сложился очень сложно для нас, — сказал Кержаков на пресс-конференции. — Благодарен ребятам, что они выдержали ту модель, которую мы планировали использовать в этой встрече. Результатом доволен. Мне очень приятно, что мой дебют как тренера против «Спартака» сложился так же успешно, как и мой дебют против «Спартака» как игрока. Пользуясь случаем, хочу также поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас на стадионе.

— Для вас делом принципа было обыграть «Спартак», учитывая ваше зенитовское прошлое?

— Мы не разделяем команду на тренеров, игроков и обслуживающий персонал. Мы как новички премьер-лиги не можем делить соперников на сильных и слабых. Для нас каждая игра — это что-то значимое и запоминающееся. Каждый соперник на высокой планке для нас, мы делаем первые шаги в премьер-лиге. Каждая игра — это событие, это счастье для нас и для всего нашего города.

— Что с Миладиновичем?

— Пока только есть информация, что у него рваная рана головы. Надеюсь, что травма несерьезная, и он скоро поправится и присоединится к нам.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 1
Нижний Новгород 2
Матч завершен

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23

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Олег Кошелев все материалы автора

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