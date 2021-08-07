Пресс-конференция тренеров после сенсационного поражения «Спартака» от «Нижнего Новгорода»

— Сегодня мы потеряли важные три очка, — начал Руй Витория. — Мы плохо начали игру, дали сопернику два гола форы, не хватило внимания, концентрации. Было много моментов, чтобы отыграться, но были проблемы в последней фазе атаки, мяч не заходил в ворота.

— Как телеграмная война между Заремой Салиховой и Дмитрием Поповым влияет на команду?

— Я предпочитаю оставить эти истории для журналистов. Вам лучше знать. Безусловно, когда команда и работающие в клубе люди сосредоточены на одной цели, проще работать и играть. Не хочу ничего комментировать эту ситуацию. Моя задача — работать с командой, я концентрируюсь на этом.

— В чем тогда проблема команды? Дело в психологии?

— Не говорю, что проблемы не существует. Не хочу говорить, что мы потеряли три очка из-за этих всех этих историй. Это звучало бы как оправдание. Ситуация вокруг клуба не совсем нормальная. Но в коллективе нет проблемы с атмосферой.

— Почему Зобнин и Джикия остались в запасе?

— Считаю, что вышедшие с первых минут игроки имели все качества, необходимые для победы. Когда у команды такой плотный календарь, когда до декабря нужно сыграть более 26 матчей, ротация неизбежна. Игроки сборных присоединились к команде чуть позже. На поле сегодня вышли Крал, Мирзов, Кутепов, Мозес. Если не доверять таким игрокам в таких матчах, то кому вообще можно доверять. Что касается Джикии, то недавно у него было небольшое повреждение, нужно быть осторожным.

— Насколько серьезна травма Мозеса?

— Не могу ответить на этот вопрос, не было возможности поговорить с врачами. Надеюсь, что травма несерьезная.

— «Спартак» не сделал ни одного приобретения, теперь у клуба нет спортивного директора. Вас это напрягает?

— Хотел бы, чтобы все было лучше, а ситуация — яснее. Надеюсь, все наладится в ближайшее время. Мы постоянно находимся в контакте с отделом клуба, который отвечает за трансферы. У нас есть гендиректор, президент клуба. Остается только адаптироваться к текущим обстоятельствам.

— Вы получили желтую карточку сегодня. Как вам работа арбитров в России?

— Это были эмоции. Может быть, я слишком импульсивно выражал свое мнение. Я хотел донести до арбитров, что нужно не только фиксировать нарушения, но и чувствовать ритм игры. Не нужно ломать игру паузами и остановками. В первых матчах к работе арбитров у меня не было претензий по части принятия решений. Я лишь хотел указать им, что нужно давать играть. Хотел донести это до них со всем уважением.

Кержаков вспомнил о победе над «Спартаком» 20-летней давности

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков отметил тот факт, что свой первый матч против «Спартака» он выиграл и как игрок, и как тренер. Кержаков имел в виду матч чемпионата России сезона-2001, когда «Зенит» в Петербурге обыграл красно-белых со счетом 2:1.

— Матч сложился очень сложно для нас, — сказал Кержаков на пресс-конференции. — Благодарен ребятам, что они выдержали ту модель, которую мы планировали использовать в этой встрече. Результатом доволен. Мне очень приятно, что мой дебют как тренера против «Спартака» сложился так же успешно, как и мой дебют против «Спартака» как игрока. Пользуясь случаем, хочу также поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас на стадионе.

— Для вас делом принципа было обыграть «Спартак», учитывая ваше зенитовское прошлое?

— Мы не разделяем команду на тренеров, игроков и обслуживающий персонал. Мы как новички премьер-лиги не можем делить соперников на сильных и слабых. Для нас каждая игра — это что-то значимое и запоминающееся. Каждый соперник на высокой планке для нас, мы делаем первые шаги в премьер-лиге. Каждая игра — это событие, это счастье для нас и для всего нашего города.

— Что с Миладиновичем?

— Пока только есть информация, что у него рваная рана головы. Надеюсь, что травма несерьезная, и он скоро поправится и присоединится к нам.