Виторию сводят с ума, как когда-то Эмери. Скоро в «Спартак» не поедет никто

Игорь Рабинер — о поражении красно-белых.

Большего унижения, чем домашнее поражение от новичка РПЛ, во главе которого тренер — дебютант лиги, а в составе — толпа ноунеймов, не тот Нигматуллин в воротах и один дедушка — участник ЧМ-2014 Козлов, как раз и забивший победный гол, представить невозможно.

Два пропущенных мяча за первые 15 минут, все и решившие, говорят о том, что команда забыла выйти на поле. И это совершенно не случайно — с учетом всех Telegram-войн Заремы и Попова, ухода последнего, всего этого катастрофического внутриклубного ада. Игроки что — слепоглухонемые? Они не видят и не знают, что творится? Они это не обсуждают, их это не волнует?

Они — живые люди. А потому — видят, знают, обсуждают, волнует. Когда после второго тура со скандалом уходит спортивный директор, который привел нелюбимого женой владельца главного тренера, — это значит, что через пару-тройку туров наверняка уволят и самого тренера. И этот несчастный Руй бросил бриться и смотрит с лавки все более затравленно. И футболисты не дураки, чтобы всего этого не чувствовать.

Может, разве что Понсе, только вернувшийся из Токио, не успел всем этим ядом отравиться. Вот и забил сегодня.

Моменты у «Спартака», понятно, были — еще бы их не было дома против такого соперника. Но «Нижний» был един и сплочен, больше он не мог взять ничем. Этого хватило, потому что «Спартак» был разобран и думал вообще не о том. Козлов прибежал на победный гол вообще один. Айртон дернулся на него в последний момент, до того играя по другому сопернику. Мирзов там назад не посчитал нужным пробежаться, кто-то еще?

Все во главе с фанатами клянут Федуна, который и допустил Зарему и все вот это. Их можно понять, потому что такого больше нельзя представить нигде. И когда ты все это слышишь и думаешь о том, что Леонида Арнольдовича костерят на построенном им стадионе фактически за его деньги, — его почему-то вообще не жалко. Он сам все это даже не допустил, а создал.

Но вот скажите мне — почему при этом надо снимать всю ответственность с игроков? Они ведь все миллионеры в евро, на гарантированных контрактах. Они играют за самый популярный клуб страны. За них рвут глотки и души если не миллионы, то сотни тысяч.

И такой результат с таким соперником, такие ошибки — все это показывает, что им, по крайней мере большинству, — наплевать. Да, дичь наверху не может не отвлекать. Но почему это надо воспринимать как отговорку? Почему вы выходите на такую игру, в которой обязаны побеждать с закрытыми глазами, — и получаете два гола за первые 15 минут? Какое вы на это со своими зарплатами и статусом имеете право?

Тем более что вас подозвали болельщики после «Бенфики» — и вы слышали, как вас не критиковали, хоть вы этого и заслуживали, а пели песни, поддерживали, вдохновляли. Вы с Виторией, опустив головы, стояли и слушали это. И обязаны были проникнуться и рвать жилы сегодня. Вместо этого вы сделали то, что сделали.

Витория тоже, конечно, поплыл. Какой Хендрикс в основе, тем более второй матч подряд? Что он там вообще делает? Какой из Рассказова центральный защитник после перехода на три?

Но мне это напоминает, как сводили с ума Эмери. Методично, постепенно. Правда, Руй сводится быстрее. Потому что три недели назад на предсезонном турнире все было до такой степени наоборот, что крыша от такого контраста поедет у любого.

Нет, тем не менее нельзя увольнять Руя. Это путь в никуда. Это будет очередной шаг «Спартака» в пропасть. В год СТОЛЕТИЯ клуба.

Тедеско убежал от этого паноптикума, и после всех этих переписок его более чем можно понять. Мне удивительно, как беспроволочный телеграф еще не разнес информацию, что такое этот «Спартак», по всей Европе. Чтобы туда не поехал вообще никто. Или бабло побеждает зло и пока есть деньги — поедут по-любому?

...А у Саши Кержакова тем временем семь очков в трех турах, и он — молодец. Не удивлюсь, если Зарема туров через пять, если так пойдет и дальше, захочет в «Спартак» его. И Леонид Арнольдович позовет. Он кого угодно позовет, если она пару недель поуговаривает.