Умер сын Эдуарда Стрельцова

На 63-м году жизни скончался Игорь Стрельцов, сын бывшего футболиста сборной СССР Эдуарда Стрельцова, сообщил глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

«Я общался с сыном Стрельцова, Игорем, буквально накануне его смерти. Могу подтвердить, что он умер на прошлой неделе, в среду. Ему было 62 года», — приводит слова Гершковича Sport24.

По словам Гершковича, Стрельцов уснул и не проснулся. Причина его смерти еще не установлена.