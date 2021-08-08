Зарема Салихова закрывает Telegram-канал и сделала заявление для болельщиков «Спартака»
Сегодня, 8 августа, объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group выступило с обращением к Федуну и совету директоров, в котором потребовало уничтожить Telegram-канал Салиховой.
«В интересах «Спартака» — скорее потушить информационной пожар, который разгорелся в последние месяцы. Именно поэтому я ухожу из телеграм-канала. Хватит ворошить прошлое. А спорить с бывшими сотрудниками клуба о том, что уже произошло — совершенно бессмысленно.
Я уважаю клуб и болельщиков, вижу реакцию, и считаю, что сейчас это будет единственно правильным решением.
К сожалению, моментально удалить канал оказалось не так просто — поэтому я связалась с технической поддержкой телеграма. И все, кто будет что-либо писать в телеграме от моего имени, с этого дня не имеют ко мне никакого отношения.
В любом случае это уже прошлое. Сейчас гораздо важнее — то, что будет. Надеюсь, что все, кто желает «Спартаку» добра, также сосредоточатся на футболе. Удачи команде», — заявила Салихова.
3 мая Салихова вошла в совет директоров «Спартака», в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она приняла решение о выходе из совета директоров клуба, так как была не согласна с выбором нового главного тренера красно-белых и трансферными целями команды.
24 мая Руй Витория был назначен новым главным тренером «Спартака». Контракт с португальцем рассчитан на два года. Специалист сменил на посту главного тренера москвичей Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21.
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