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Зарема Салихова закрывает Telegram-канал и сделала заявление для болельщиков «Спартака»

15:35
Зарема Салихова. Фото РИА Новости
Зарема Салихова. Фото РИА Новости
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, после того, как приостановила доступ к своему Telegram-каналу, сделала заявление для болельщиков красно-белых.

Сегодня, 8 августа, объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group выступило с обращением к Федуну и совету директоров, в котором потребовало уничтожить Telegram-канал Салиховой.

«В интересах «Спартака» — скорее потушить информационной пожар, который разгорелся в последние месяцы. Именно поэтому я ухожу из телеграм-канала. Хватит ворошить прошлое. А спорить с бывшими сотрудниками клуба о том, что уже произошло — совершенно бессмысленно.
Я уважаю клуб и болельщиков, вижу реакцию, и считаю, что сейчас это будет единственно правильным решением.
К сожалению, моментально удалить канал оказалось не так просто — поэтому я связалась с технической поддержкой телеграма. И все, кто будет что-либо писать в телеграме от моего имени, с этого дня не имеют ко мне никакого отношения.
В любом случае это уже прошлое. Сейчас гораздо важнее — то, что будет. Надеюсь, что все, кто желает «Спартаку» добра, также сосредоточатся на футболе. Удачи команде», — заявила Салихова.

3 мая Салихова вошла в совет директоров «Спартака», в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она приняла решение о выходе из совета директоров клуба, так как была не согласна с выбором нового главного тренера красно-белых и трансферными целями команды.

24 мая Руй Витория был назначен новым главным тренером «Спартака». Контракт с португальцем рассчитан на два года. Специалист сменил на посту главного тренера москвичей Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 1
Нижний Новгород 2
Матч завершен

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23

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