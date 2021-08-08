Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о победе «Зенита» над «Краснодаром» (3:2) и поражении «Спартака» от «Нижнего Новгорода» (1:2).

Сейчас Дзюба — проблема для Семака

— Почему «Зенит» не играет в полную силу в одном темпе все 90 минут? По-моему, Сергей Семак все довольно четко объясняет после каждого тура. Просто игроки еще не набрали форму. Ну Дзюба-то вообще не готов! Да и остальные тоже еще точно не показывают своего максимума. «Зенит» разгоняется. Так не бывает, чтобы команда с первого тура неслась. Нет, нет. И, тем не менее, сине-бело-голубые пока очков не теряют, им и этой формы хватает для прессинга. Сейчас еще новый, техничный бразилец появится. Вендел сегодня отдал прекрасный голевой пас.

Когда Дзюба наберет форму? Сейчас он выглядит очень плохо. В матче с «Краснодаром» пользы от него не было. И бежит он не так... Пока это проблема для Семака, который хочет играть в скоростной футбол. Что делать? Если ситуация не поменяется, возможно, Артем сядет на скамейку.

Азмун опять забил, но и по его игре остаются вопросы. Пока действует вспышками. Однако отрабатывает назад. Видна, как говорится, положительная динамика. «Зенит» очень хочет оставить Сердара, и, по моим ощущениям, он вряд ли уедет в Европу этим летом. Сейчас нет предложений, которые устроили бы клуб, а, может быть, и его самого. А уходить абы куда... Зачем?

Он сейчас будет играть в Лиге чемпионов, в «Зените» является лидером, хороший возраст. Думаю, Азмун еще и прибавит с появлением Клаудинью. Но вот Ловрену надо усиленно тренироваться! Он далек от оптимального состояния. Питерцам нужен еще один центральный защитник. Да и опытный вратарь, конечно, не помешает. Надо найти достойного сменщика Кержакову.

Где был Мирзов?

— Мне бросается в глаза следующая вещь. Почему так беспечно играют наши футболисты в обороне? Что в «Зените», что в «Краснодаре», что в «Спартаке». Слишком легко дают соперникам забивать. Как же так? Поэтому «Нижний Новгород» и наказал красно-белых. Вспомните, например, гол Козлова. Что делал в том эпизоде Мирзов? Почему он находился в 10 метрах от игрока нижегородцев и даже не среагировал? Он что — не знал, что должен был закрывать эту зону? Просто отстал! Это же прописные истины!

Здесь приходится только посочувствовать Рую Витории... Вообще защитники в РПЛ играют очень безответственно, вступают в борьбу только, когда соперник рядом с мячом. А позиционно допускают просто непростительные ляпы. Не там располагаются, не туда бегут. А первый гол «Нижнего»? Жиго не допрыгнул при подаче... В таких эпизодах все должно быть расписано от и до. Кстати, такая же беспечность наблюдается и в обороне «Краснодара».

В итоге «Спартак» уже потерял шесть очков. А ведь клуб в год своего юбилея хочет лидировать. Потратили средства на нового тренера, а что в итоге?

А что Зарема сделала для «Спартака»?

— Все эти реплики, посты Заремы — это, конечно, лишнее. Я что-то не могу припомнить подобное в мировом футболе. Она настолько эгоистична, что ей наплевать, что будет с командой! Ей все равно, что говорят о «Спартаке». Ей главное показать себя, чтобы ее читали. Простойте: а что она сама сделала для московского «Спартака»?! Ее надо отодвинуть от этих дел. Если Федун этого не поймет... Со стороны все смотрится крайне дико, нецивилизованно.

Зачем все эти склоки со спортивным директором? Попова, получается, обидели. Он же, похоже, справедливо возмущается: почему трансферную политику определяет Тедеско? Ну несерьезно это все.

«Спартак» солидный клуб, с армией болельщиков. Судя по тому, как волновался и переживал сегодня Карпин на игре, я не исключаю, что он станет следующим тренером команды. Во всяком случае, слухи такие ходят. Однако сейчас ему надо заниматься сборной!

Ситуация очень неприятная. Для всего нашего футбола. Вы войдите в положение болельщиков. Среди кого Зарема себя пиарит? Ее собственное «я» выше всех. Для чего она все это делает? Для чего все это будоражит? Хотелось, чтобы ей кто-то задал, наконец, вопрос напрямую: «Зарема, а чего вы вообще добиваетесь»?

Совдир «Спартака» — заложники жены Федуна

— Она, вроде, хочет навести порядок? Ну-ну... Получается, что весь совет директоров — ее заложники, включая мужа. Ее надо отстранить от командных дел! Что она дает футболу? Нам нужен сильный «Спартак», который будет хорошо играть в стране и за рубежом. А сейчас этот клуб с традициями и историей просто подрывается изнутри!

Сочтены ли дни Витории? Почему? Он старается, выкладывается. Просто сам обалдевает от тех элементарных ошибок, которые совершают его подопечные. Как правило, серьезные иностранные тренеры, которые приезжают к нам, поражаются, насколько не готовы наши футболисты, насколько им не хватает профессионализма, несмотря на их высокую зарплату. Ну нет у них базы! Просто Витория не говорит об этом на публике, не выносит это на всеобщее обсуждение.