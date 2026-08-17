Кержаков: «Тюкавин намного сильнее Соболева и больше подходит «Зениту»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает, что сине-бело-голубым больше подошел бы форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин, чем Александр Соболев.

«На мой взгляд, Тюкавин более подходящий нападающий для «Зенита», чем Соболев. Мне кажется, что благодаря такому футболисту, как Тюкавин, у «Зенита» было бы больше возможностей на пространстве. В матче с «Динамо» они бы намного раньше увели игру от своих ворот. Сейчас практически никто не выбегает, есть один Глушенков, который открывается вперед.

Тюкавин, как ни странно, принимает мяч спиной намного качественнее, чем Соболев. Если мы абстрагируемся от двух забитых мячей, практически 90 процентов [мячей] он потерял. Я не хочу никого обижать, но, на мой взгляд, Тюкавин как нападающий намного сильнее Соболева. Намного качественнее «Зенит» выглядел бы с ним, чем с Соболевым», — сказал Кержаков в шоу «Это футбол, брат!».

В этом сезоне 29-летний Соболев провел 6 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. В активе 24-летнего Тюкавина одна голевая передача в 5 играх.