«Ростов» объявил об уходе Мохаммада Мохеби

Полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби покинул клуб в связи с истечением контракта, сообщает пресс-служба ростовчан.

«Контракт Мохаммада Мохеби с «Ростовом» закончился этим летом

От всей души благодарим Мохаммада за годы, проведенные в футболке нашей команды. Желаем успехов и удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

Мохеби выступал за «Ростов» с лета 2023 года. Он провел за команду 80 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 11 результативных передач.

После 4 туров «Ростов» с 5 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.