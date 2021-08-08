Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» прикрывает странные менеджерские решения плохим лимитом

Севастиан Терлецкий
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Сегодня, 16:10
Легионеры «Рубина» Ин Бом Хван и Сеад Хакшабанович празднуют забитый мяч. Фото ФК «Рубин»
Легионеры «Рубина» Ин Бом Хван и Сеад Хакшабанович празднуют забитый мяч. Фото ФК «Рубин»
Теги:
Казанцы второе окно не могут разобраться с легионерами.

Мы привыкли хвалить «Рубин». У него крутые медиа, эффективная селекция, сильный тренер. Но надо быть объективным: мне непонятно, почему казанцы не могут разобраться с легионерами.

Полузащитник &laquo;Рубина&raquo; Хвича Кварацхелия в&nbsp;матче против &laquo;Ракува&raquo;.У «Рубина» в Польше расклеилась форма и игра. Казанцы вернулись в еврокубки без голов

Много иностранцев

Совсем скоро команда подпишет алжирца/француза Монтассара Тальби. Это десятый легионер в клубе. Значит, двоих иностранцев надо отцепить, чтобы включить его в заявку на РПЛ.

При этом японец Мицуки Сайто не заявлен на сезон (только на Лигу конференций).

«К сожалению, из-за лимита, который сильно сковывает руки всем клубам, мы будем вынуждены расстаться с Мицуки Сайто, — сказал Metaratings спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский. — Не потому, что он плохой футболист, а только из-за проблем с лимитом. Сейчас он находится в поисках новой команды. Но и без него у нас остается девять легионеров с приходом Тальби. Так что сейчас нам предстоит сложный выбор. Об итоговом решении мы скоро объявим».

22-летний Сайто был арендован прошлой зимой у «Сенан Беллмаре» на полтора года с правом выкупа. Тогда Мицуки приезжал девятым легионером. «Рубину» нужно было отцепить кого-то из иностранцев.

На выход планировался швейцарец Дарко Йевтич. Но 28-летний полузащитник впечатлил Леонида Слуцкого на зимних сборах. С решением тянули. В начале февраля Сайто получил травму, и проблема с лимитом решилась сама собой. Японец лечился, Йевтич играл. Весной Дарко забил два победных гола «Рубина» в РПЛ и сделал важнейший ассист в игре с «Арсеналом».

Денис Макаров.Олег Яровинский — об уходе Макарова в «Динамо», будущем Кварацхелии и проблемах с лимитом в РПЛ

Почему менеджмент допускает те же ошибки?

Лето 2021 года. У «Рубина» девять легионеров. Из аренды возвращается грузин Зурико Давиташвили — десять. Казанцы подписывают черногорца Сеада Хакшабановича — 11.

В июле «Рубин» покидает 20-летний Зурико. С ним расторгают контракт, игрок бесплатно уходит в тульский «Арсенал». Швед Карл Старфельт перешел в «Селтик». Оставляли девять иностранцев. Сайто вне заявки.

Теперь купили Тальби. Легионеров десять, с двумя надо расстаться. Вот что говорит Яровинский: «В условиях действующего лимита мы оказываемся в страшной ситуации, когда у тебя есть восемь качественных иностранцев, и ты не можешь перейти этот рубеж, а россияне не создают должной конкуренции, только ее иллюзию. Тех же россиян, которых ты хочешь подписать для создания конкуренции в команде, приобрести невозможно».

«И в такой ситуации находятся все российские клубы. У кого-то в какой-то момент она чуть лучше или чуть хуже, но в целом это глобальная проблема для всех клубов РПЛ», — заявил он «СЭ».

Яровинский жалуется на лимит, но не объясняет, почему у «Рубина» второе окно подряд перебор легионеров. Полностью согласен, что заявочный лимит — кошмар. Но клубы живут с такими условиями второй сезон, третье трансферное окно. Почему адаптация боссов «Рубина» так затянулась?

Спортивный директор «Рубина» говорит правду: у них сильные иностранцы — не для скамейки. Понятно, что брали девятого легионера, потому что были уверены в уходе Хвичи. Но даже если бы грузин ушел/уйдет, все равно нужно убрать еще одного игрока.

Зимой «Рубину» по случайности не пришлось делать выбор, кого выгонять, из-за травмы Сайто. Йевтич дал результат, но то, что в заявке оказался он, — случайность, а не решение/успех менеджмента.

Почему клуб не сделал выводы? Почему ситуация повторяется? Почему «Рубин» бесплатно теряет Зурико? Кого выгонять теперь, если Хвича останется?

Менеджмент «Рубина» называют одним из самых сильных в РПЛ, но решения по иностранцам выглядят странно. Сайто просто досрочно вернут из аренды, а еще одного легионера надо куда-то деть. Либо расторгать контракт, либо продать. Но когда весь мир знает, что тебе нужно от чего-то избавиться, ты никогда не сделаешь это выгодно. Получается, при любом раскладе потери.

За полгода Сайто так и не сыграл за «Рубин» ни минуты в официальных матчах.

Круто, что в Казани умеют находить топовых иностранцев. Но какой в этом смысл, если некоторые из них не могут выходить на поле?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 1
Нижний Новгород 2
Матч завершен

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В МОК отказались комментировать судейство художественной гимнастики на Олимпиаде
Какими фобиями страдают разные знаки зодиака
Мать убила трехлетнюю дочь, которая мешала ей заниматься сексом
На Украине образовались снежные заносы
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр