«Рубин» прикрывает странные менеджерские решения плохим лимитом

Казанцы второе окно не могут разобраться с легионерами.

Мы привыкли хвалить «Рубин». У него крутые медиа, эффективная селекция, сильный тренер. Но надо быть объективным: мне непонятно, почему казанцы не могут разобраться с легионерами.

Много иностранцев

Совсем скоро команда подпишет алжирца/француза Монтассара Тальби. Это десятый легионер в клубе. Значит, двоих иностранцев надо отцепить, чтобы включить его в заявку на РПЛ.

При этом японец Мицуки Сайто не заявлен на сезон (только на Лигу конференций).

«К сожалению, из-за лимита, который сильно сковывает руки всем клубам, мы будем вынуждены расстаться с Мицуки Сайто, — сказал Metaratings спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский. — Не потому, что он плохой футболист, а только из-за проблем с лимитом. Сейчас он находится в поисках новой команды. Но и без него у нас остается девять легионеров с приходом Тальби. Так что сейчас нам предстоит сложный выбор. Об итоговом решении мы скоро объявим».

22-летний Сайто был арендован прошлой зимой у «Сенан Беллмаре» на полтора года с правом выкупа. Тогда Мицуки приезжал девятым легионером. «Рубину» нужно было отцепить кого-то из иностранцев.

На выход планировался швейцарец Дарко Йевтич. Но 28-летний полузащитник впечатлил Леонида Слуцкого на зимних сборах. С решением тянули. В начале февраля Сайто получил травму, и проблема с лимитом решилась сама собой. Японец лечился, Йевтич играл. Весной Дарко забил два победных гола «Рубина» в РПЛ и сделал важнейший ассист в игре с «Арсеналом».

Почему менеджмент допускает те же ошибки?

Лето 2021 года. У «Рубина» девять легионеров. Из аренды возвращается грузин Зурико Давиташвили — десять. Казанцы подписывают черногорца Сеада Хакшабановича — 11.

В июле «Рубин» покидает 20-летний Зурико. С ним расторгают контракт, игрок бесплатно уходит в тульский «Арсенал». Швед Карл Старфельт перешел в «Селтик». Оставляли девять иностранцев. Сайто вне заявки.

Теперь купили Тальби. Легионеров десять, с двумя надо расстаться. Вот что говорит Яровинский: «В условиях действующего лимита мы оказываемся в страшной ситуации, когда у тебя есть восемь качественных иностранцев, и ты не можешь перейти этот рубеж, а россияне не создают должной конкуренции, только ее иллюзию. Тех же россиян, которых ты хочешь подписать для создания конкуренции в команде, приобрести невозможно».

«И в такой ситуации находятся все российские клубы. У кого-то в какой-то момент она чуть лучше или чуть хуже, но в целом это глобальная проблема для всех клубов РПЛ», — заявил он «СЭ».

Яровинский жалуется на лимит, но не объясняет, почему у «Рубина» второе окно подряд перебор легионеров. Полностью согласен, что заявочный лимит — кошмар. Но клубы живут с такими условиями второй сезон, третье трансферное окно. Почему адаптация боссов «Рубина» так затянулась?

Спортивный директор «Рубина» говорит правду: у них сильные иностранцы — не для скамейки. Понятно, что брали девятого легионера, потому что были уверены в уходе Хвичи. Но даже если бы грузин ушел/уйдет, все равно нужно убрать еще одного игрока.

Зимой «Рубину» по случайности не пришлось делать выбор, кого выгонять, из-за травмы Сайто. Йевтич дал результат, но то, что в заявке оказался он, — случайность, а не решение/успех менеджмента.

Почему клуб не сделал выводы? Почему ситуация повторяется? Почему «Рубин» бесплатно теряет Зурико? Кого выгонять теперь, если Хвича останется?

Менеджмент «Рубина» называют одним из самых сильных в РПЛ, но решения по иностранцам выглядят странно. Сайто просто досрочно вернут из аренды, а еще одного легионера надо куда-то деть. Либо расторгать контракт, либо продать. Но когда весь мир знает, что тебе нужно от чего-то избавиться, ты никогда не сделаешь это выгодно. Получается, при любом раскладе потери.

За полгода Сайто так и не сыграл за «Рубин» ни минуты в официальных матчах.

Круто, что в Казани умеют находить топовых иностранцев. Но какой в этом смысл, если некоторые из них не могут выходить на поле?