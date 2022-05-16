Булатов — о проблемах «Спартака»: «Игру в защите Ваноли худо-бедно отладил. В атаке проблесков не видно»

Трехкратный чемпион России в составе красно-белых, экс-главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов — о центральном матче тура, Дзюбе, Промесе и Игнатове.

«Зенит» потерял мотивацию

— Первый тайм разочаровал?

— Не то слово! Скучнейший! Первые полчаса вообще напоминали контрольный матч на сборах, когда обе команды под нагрузками, никаких задач, — отсюда вялый темп, минимум агрессии.

— Но почему?!

— Этому есть объяснение. У «Спартака» было много вынужденных перестановок в составе, почти всю оборону пришлось перекраивать. Хлусевич впервые действовал на позиции правого центрального защитника, Рассказов с октября не выходил в старте... Какое-то время потребовалось на притирку. Ну а «Зенит», оформив чемпионство, явно потерял мотивацию. Нельзя сказать, что ребята на поле отбывали на номер. Но видно — им уже трудно настроиться на борьбу, нет прежних скоростей, заряженности, все очень медленно.

— Второй тайм прошел веселее?

— Да, хотя структура игры не поменялась. «Спартак» продолжал играть от обороны, причем делал это на редкость уверенно, дисциплинированно. Тут надо отдать должное как защитникам, так и опорному хавбеку Пруцеву, который выполнил колоссальный объем работы. Кстати, гол Соболева абсолютно не вытекал из логики игры, зато сразу ее изменил.

— Каким образом?

— «Зенит» перешел на схему в два центральных защитника — Барриос поднялся в опорную зону. Гости большими силами двинулись вперед, появились свободные зоны, чем «Спартак», играющий на контратаках, охотно пользовался. Мог забить не раз и не два — самой малости не хватило.

— В итоге упустил победу.

— Да, за счет замен Сергей Семак встряхнул игру. И воспользовался старыми заготовками, чтобы взломать спартаковскую оборону.

— То есть?

— Я о Дзюбе. Когда он вышел на поле, игра «Зенита» моментально упростилась, начались забросы в штрафную. Один из них и принес успех. Артем выиграл борьбу за мяч, скинул Ерохину, дальше падение, пенальти...

— Многие считают, что 11-метровый в ворота «Спартака» назначен ошибочно.

— Начнем с того, что арбитр рано дал свисток. Надо было взять паузу и посмотреть, чем закончится эпизод, — мяч-то отлетел к Малкому, который через несколько секунд вколотил его в ворота. Если бы Кукуян не поторопился, засчитал гол бразильца — никто бы о пенальти не вспоминал. Но судья в этом моменте не разобрался. Что касается столкновения Селихова и Ерохина, то явного фола здесь я не увидел.

Гойло не хуже Лантратова

— Гол Соболева на совести Одоевского?

— Скажем так — не выручил. За ближний угол всегда отвечает вратарь. Одоевскому в этом сезоне выдали кучу авансов, но какой-то надежности в его игре я пока не почувствовал.

— «Зенит» близок к покупке Лантратова. Как вам кандидатура?

— Все понимают, что клубу нужно усилить вратарскую позицию. Кержакову уже 35, Крицюк постоянно травмирован, Одоевский еще слишком молод. Но зачем покупать Лантратова, когда есть Никита Гойло, свой воспитанник, выступающий в «Нижнем Новгороде» на правах аренды?!

— Гойло сильнее Лантратова?!

— Как минимум не хуже. А главное, парень из Питера, 23 года, отличные перспективы. В последнем туре отыграл за «Нижний» против «Сочи» настолько здорово, что признали лучшим игроком матча! О Гойло много лестных отзывов я слышал и от Влада Радимова, который работал с ним в «Зените-2».

— Как полагаете, Дзюба продлит контракт с «Зенитом»? Или уедет в «Црвену Звезду»?

— Матч со «Спартаком» показал, что Артем по-прежнему способен приносить пользу «Зениту». Вышел на полчаса — и решил эпизод. Кто выиграл верховое единоборство и сбросил мяч Ерохину, который заработал пенальти? Дзюба! Когда в атаке не хватает скорости, креатива и нужно что-то изменить, сыграть попроще — форвард с такими габаритами незаменим.

— Безусловно.

— В то же время он наверняка осознает, что как на игрока стартового состава на него в «Зените» теперь не рассчитывают. Годы берут свое. Два других нападающих — Юри Алберто и Сергеев — моложе, быстрее, мобильнее. Готов ли Дзюба, привыкший к роли лидера, выходить на поле эпизодически? Или выберет клуб, где больше шансов играть в основе? На этот вопрос может ответить только сам Артем.

Хлусевич в роли центрального защитника — удачная находка Ваноли

— Месяца полтора назад вы говорили про Паоло Ваноли: «Пока я так и не понял, что он за тренер, как хочет играть». Теперь поняли?

— Нет. Матч с «Зенитом» — первый, когда команда за 90 минут почти не допустила ошибок в обороне. Играла дисциплинированно, держала плотность. Правда, надо учитывать, что противостоял «Спартаку» немотивированный соперник. Если игру в защите Ваноли худо-бедно отладил, то в атаке проблесков, к сожалению, не видно.

— Что не так с нападением?

— Всё стихийно! Начиная с того, как команда выходит из обороны. Как полузащитники завязывают игру. С этим у «Спартака» огромные проблемы. В позиционном нападении игра совершенно не выстроена. Если что-то и проклевывается, то исключительно благодаря индивидуальному мастерству отдельных футболистов.

— Хлусевич в роли центрального защитника — удачная находка Ваноли?

— Да. Там как раз проявились лучшие качества Даниила — скорость, цепкость, неуступчивость в единоборствах. В разрушении он действительно очень хорош. Вот на позиции латераля ему не хватает тонкости, техники, умения идеально вложить мяч в ногу партнеру. Так что, возможно, Хлусевича и в дальнейшем будут использовать в центре обороны.

— В чем Промес уступает самому себе пятилетней давности?

— Прежде всего — в «физике». Раньше он был более взрывной и мобильный. Хорошо держал интенсивность. Чаще был на мяче.

— Значит, дело в возрасте?

— Не только.

— В чем еще?

— В мотивации! Сколько ему? Всего 30. Посмотрите на Криштиану Роналду, Месси, Ибрагимовича. Они гораздо старше, но держат планку. То же самое могло быть и с Промесом — если бы сохранялась мотивация.

— В «Спартаке-2» вы работали с Игнатовым. О котором сказали два года назад: «Парень техничный, но к взрослому футболу не адаптирован. Это касается и понимания игры, и умения вести единоборства». С тех пор что-то изменилось?

— Конечно. Миша возмужал, окреп. Подтянул физические кондиции. Рад, что в матче с «Зенитом» поучаствовал в голевой комбинации. На рывке ушел от цепкого Барриоса и навесил в штрафную точно на Соболева.

— Что же мешает Игнатову закрепиться в основе?

— Нужно, чтобы он больше управлял игрой. Не боялся брать инициативу на себя, выполнял обостряющие передачи, использовал дриблинг. Игнатов же пока вспыхивает эпизодами.

— Впереди финал Кубка. Были бы у вас лишние сто долларов — на кого бы поставили?

— На «Спартак»!

— Почему?

— «Динамо» весной тоже не впечатляет. Но у «Спартака» больше опытных бойцов. Тех, кто помнит, как выигрывать чемпионство. Джикия, Жиго, Зобнин, Промес... Думаю, в финале этот фактор и станет решающим.