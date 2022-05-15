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«Зенит» еле спасся в Тушине. «Спартак» был неплох, но упустил победу

«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 29-го тура РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Нуралы Алип и Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Силва Малком и Михаил Игнатов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Радость Александра Соболева после гола в ворота «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/3
Центральная игра 29-го тура завершилась вничью.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:1
Зенит
Голы
Соболев, 49 (1:0), Мостовой, 90+3 (1:1)
Спартак
Селихов Джикия Литвинов Рассказов Мозес (Бакаев, 85) Мартинс Игнатов (Жиго, 60) Пруцев Хлусевич Соболев (Николсон, 76) Промес (Зобнин, 85)
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Алип (Круговой, 62) Барриос Вендел (Мостовой, 72) Клаудиньо (Оздоев, 72) Кузяев Юри Алберто (Дзюба, 62) Малком Сергеев (Ерохин, 82)
Предупреждения
Соболев 51’, Мартинс 55’, Мозес 85’, Хлусевич 87’, Джикия 90+6’  - 
Судьи
Кукуян (Сочи) Назаров (Невинномысск) Гурбанов (Краснодар)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Петросян (Бронницы)

Большой матч без мотивации

Когда был опубликован календарь чемпионата-2021/22, болельщики сразу двух команд красным обвели матч 29-го тура. «Спартак» в год столетия клуба намеревался вернуть себе золото, и встреча с «Зенитом» стала бы роскошным венцом сезона — при идеальном раскладе красно-белые могли бы в очной битве свергнуть чемпиона. На Неве тоже видели матч в Тушине титульным — любой болельщик «Зенита» мечтает отпраздновать победу на стадионе главного врага.

Но это все мечты. В реальности для одних все оказалось совсем иначе, для других — немного иначе. К 29-му туру оба соперника лишились турнирных задач: «Зенит» давно гарантировал себе победу, а «Спартак» максимум мог зацепиться за 7-е место — так себе мотивация. Тем не менее такая афиша всегда вызывает интерес, и турнирная ситуация тут имеет второстепенное значение.

Силва Малком и Михаил Игнатов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Силва Малком и Михаил Игнатов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сюрпризы Ваноли

«Зенит», к примеру, мог бы предоставить время молодежи, но Сергей Семак выставил на «Спартак» основу. Даже появление Одоевского в воротах уже не считается ослаблением состава после ошибки Кержакова в игре с «Локо» и «сухарей» самого Даниила в играх с «Бетисом» и «Химками». Мимо старта опять пролетел воспитанник «Спартака» Дзюба, зато удивила расстановка: Семак переключился на блок с тремя защитниками, отзеркалив схему соперника.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча РПЛ

А вот Паоло Ваноли ударился в эксперименты. Вне основы оказались Николсон, Зобнин, Бакаев и Жиго (защитник накануне экстренно ездил во Францию), и даже на скамейку не попали Кофрие с Черновым, у которых не все идеально со здоровьем. Зато с первых минут вышел Рассказов, Мозес отправился налево, под Соболевым в атаке играли Промес с Игнатовым, а центр обороны был похож на гигантский эксперимент: бровочник Хлусевич — справа, Джикия — слева, а страхующим стал Литвинов. Последний продолжает расширять свой арсенал позиций: он начинал сезон опорником, в молодежной сборной играл центральным защитником в двойке, в Екатеринбурге неделю назад покрывал левый фланг, а во встрече с «Зенитом» занял ответственную позицию страхующего.

Радость Александра Соболева после гола в ворота "Зенита". Фото Александр Федоров, "СЭ"
Радость Александра Соболева после гола в ворота «Зенита».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Минимум моментов и отказ от прессинга

Вообще схему с тремя центральными защитниками часто ошибочно называют оборонительной. Хотя это далеко не всегда так. Но матч в Тушине — лишний аргумент в пользу тех, кто так считает. В первом тайме «Спартак» и «Зенит» создали полтора опасных момента на двоих и очень медленно передвигали мяч по газону. С прессингом тоже были проблемы: Малком, Юри Алберто и Сергеев хотя бы обозначали его, а хозяева подчеркнуто встречали соперника лишь на своей половине поля, боясь нарушить структуру.

Но «Спартак» до перерыва был лучше. Дело даже не в том, что он вел по ударам в створ 2:0 и по ударам из штрафной 2:1. Было видно, что план красно-белых работает хотя бы отчасти: они осознанно отдали мяч и пытались выжимать максимум из стандартов и контратак. У гостей план не работал вообще: из футболистов стоило отметить только Одоевского, который отбил два неплохих удара Соболева и Рассказова.

Гол Соболева

Логика в инертной игре «Спартака» была — Ваноли, видимо, учел ошибки Руя Витории, при котором «Спартак» обошел «Зенит» во владении мячом, но пропустил семь мячей. Однако пассивные действия красно-белых влияли на сценарий матча. А ведь от него ждали зрелища — без мотивации «Спартаку» и «Зениту» было нечего терять.

Игру должен был раскрыть гол, и в начале второго тайма он состоялся: Игнатов хорошо прострелил, Алип позволил Соболеву пробить, а Одоевский не вытащил мяч из ближнего угла. Забавно, что после этого «любимый» арбитр Заремы Салиховой Сергей Иванов, работавший здесь видеоарбитром, позвал главного судью Павла Кукуяна к монитору. Но тот не увидел фола на Дугласе Сантосе и оставил решение засчитать гол в силе.

Внезапный пенальти в концовке

Темп после гола действительно увеличился. Чуть позже обе команды освежили центр обороны и левый фланг, а «Зенит» выпустил Дзюбу. Но рисунок игры едва ли изменился. Напротив, «Спартак» стал лучше выбегать в контратаки и только из-за кошмарной реализации не удвоил счет.

«Зенит» в позиционном нападении провалился. И это не объяснить ничем, кроме психологии: сине-бело-голубые давно научились взламывать «автобусы» и добывать очки. Но в Тушине «Зениту» будто бы не хватало желания — еще перед матчем Семак намекнул, что после этого тура отпустит многих лидеров в отпуск, и это наверняка повлияло на настрой футболистов. На выходе мы получили один из худших матчей «Зенита» в сезоне: только на 89-й минуте он впервые пробил в створ.

Но не проиграл: в концовке Селихов снес Ерохина, Малком сразу же поразил ворота, но Кукуян взял паузу и неожиданно назначил пенальти. Вышедший на замену Мостовой сравнял счет, так что «Зенит» все-таки спасся.

«Спартак» отлично действовал по счету и предстал организованной командой — совсем не той, что получала 1:7. На минимальную победу он наработал, но один неоднозначный эпизод в концовке все перевернул. «Зенит» завершает сезон вообще без поражений от московских команд, а Семак все еще не проигрывает «Спартаку» в качестве главного тренера сине-бело-голубых.

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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
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