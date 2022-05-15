«Зенит» еле спасся в Тушине. «Спартак» был неплох, но упустил победу

Центральная игра 29-го тура завершилась вничью.

Большой матч без мотивации

Когда был опубликован календарь чемпионата-2021/22, болельщики сразу двух команд красным обвели матч 29-го тура. «Спартак» в год столетия клуба намеревался вернуть себе золото, и встреча с «Зенитом» стала бы роскошным венцом сезона — при идеальном раскладе красно-белые могли бы в очной битве свергнуть чемпиона. На Неве тоже видели матч в Тушине титульным — любой болельщик «Зенита» мечтает отпраздновать победу на стадионе главного врага.

Но это все мечты. В реальности для одних все оказалось совсем иначе, для других — немного иначе. К 29-му туру оба соперника лишились турнирных задач: «Зенит» давно гарантировал себе победу, а «Спартак» максимум мог зацепиться за 7-е место — так себе мотивация. Тем не менее такая афиша всегда вызывает интерес, и турнирная ситуация тут имеет второстепенное значение.

Силва Малком и Михаил Игнатов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сюрпризы Ваноли

«Зенит», к примеру, мог бы предоставить время молодежи, но Сергей Семак выставил на «Спартак» основу. Даже появление Одоевского в воротах уже не считается ослаблением состава после ошибки Кержакова в игре с «Локо» и «сухарей» самого Даниила в играх с «Бетисом» и «Химками». Мимо старта опять пролетел воспитанник «Спартака» Дзюба, зато удивила расстановка: Семак переключился на блок с тремя защитниками, отзеркалив схему соперника.

А вот Паоло Ваноли ударился в эксперименты. Вне основы оказались Николсон, Зобнин, Бакаев и Жиго (защитник накануне экстренно ездил во Францию), и даже на скамейку не попали Кофрие с Черновым, у которых не все идеально со здоровьем. Зато с первых минут вышел Рассказов, Мозес отправился налево, под Соболевым в атаке играли Промес с Игнатовым, а центр обороны был похож на гигантский эксперимент: бровочник Хлусевич — справа, Джикия — слева, а страхующим стал Литвинов. Последний продолжает расширять свой арсенал позиций: он начинал сезон опорником, в молодежной сборной играл центральным защитником в двойке, в Екатеринбурге неделю назад покрывал левый фланг, а во встрече с «Зенитом» занял ответственную позицию страхующего.

Радость Александра Соболева после гола в ворота «Зенита». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Минимум моментов и отказ от прессинга

Вообще схему с тремя центральными защитниками часто ошибочно называют оборонительной. Хотя это далеко не всегда так. Но матч в Тушине — лишний аргумент в пользу тех, кто так считает. В первом тайме «Спартак» и «Зенит» создали полтора опасных момента на двоих и очень медленно передвигали мяч по газону. С прессингом тоже были проблемы: Малком, Юри Алберто и Сергеев хотя бы обозначали его, а хозяева подчеркнуто встречали соперника лишь на своей половине поля, боясь нарушить структуру.

Но «Спартак» до перерыва был лучше. Дело даже не в том, что он вел по ударам в створ 2:0 и по ударам из штрафной 2:1. Было видно, что план красно-белых работает хотя бы отчасти: они осознанно отдали мяч и пытались выжимать максимум из стандартов и контратак. У гостей план не работал вообще: из футболистов стоило отметить только Одоевского, который отбил два неплохих удара Соболева и Рассказова.

Гол Соболева

Логика в инертной игре «Спартака» была — Ваноли, видимо, учел ошибки Руя Витории, при котором «Спартак» обошел «Зенит» во владении мячом, но пропустил семь мячей. Однако пассивные действия красно-белых влияли на сценарий матча. А ведь от него ждали зрелища — без мотивации «Спартаку» и «Зениту» было нечего терять.

Игру должен был раскрыть гол, и в начале второго тайма он состоялся: Игнатов хорошо прострелил, Алип позволил Соболеву пробить, а Одоевский не вытащил мяч из ближнего угла. Забавно, что после этого «любимый» арбитр Заремы Салиховой Сергей Иванов, работавший здесь видеоарбитром, позвал главного судью Павла Кукуяна к монитору. Но тот не увидел фола на Дугласе Сантосе и оставил решение засчитать гол в силе.

Внезапный пенальти в концовке

Темп после гола действительно увеличился. Чуть позже обе команды освежили центр обороны и левый фланг, а «Зенит» выпустил Дзюбу. Но рисунок игры едва ли изменился. Напротив, «Спартак» стал лучше выбегать в контратаки и только из-за кошмарной реализации не удвоил счет.

«Зенит» в позиционном нападении провалился. И это не объяснить ничем, кроме психологии: сине-бело-голубые давно научились взламывать «автобусы» и добывать очки. Но в Тушине «Зениту» будто бы не хватало желания — еще перед матчем Семак намекнул, что после этого тура отпустит многих лидеров в отпуск, и это наверняка повлияло на настрой футболистов. На выходе мы получили один из худших матчей «Зенита» в сезоне: только на 89-й минуте он впервые пробил в створ.

Но не проиграл: в концовке Селихов снес Ерохина, Малком сразу же поразил ворота, но Кукуян взял паузу и неожиданно назначил пенальти. Вышедший на замену Мостовой сравнял счет, так что «Зенит» все-таки спасся.