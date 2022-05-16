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«Спартак» — молодец, не проиграл. А для Дзюбы сейчас очень тяжелый момент в карьере». Мнение Орлова

Геннадий Орлов подвел итоги матча «Спартак» — «Зенит»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зенитовец Артем Дзюба (слева) в матче против &quot;Спартака&quot; вышел на замену.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Известный комментатор Геннадий Орлов — о матче «Спартак» — «Зенит» (1:1).

— Я, как и многие болельщики, не получил удовольствия от этого футбола. Ждал большего. «Зениту», похоже, уже ничего не надо. Футболисты как будто проводили товарищеский матч...

Удивился, не увидев в стартовом составе «Спартака» Бакаева. Видимо, с ним все-таки расстаются? Странно. От него же исходит какая-то острота.

«Зенит» превосходил соперника в центре поля. Но у питерцев другая проблема. Вратарская. Молодой голкипер Одоевский пропустил в ближний угол. Ну, что тут говорить... Идем дальше — центральные защитники. При всем уважении к Алипу и Чистякову они, увы, не соответствуют уровню чемпионской команды. А представляете, что бы было, если бы «Зенит» выступал в ЛЧ? Сине-бело-голубые пропустили под 30 голов за чемпионат. Много!

 
Александр Соболев и&nbsp;Георгий Джикия в&nbsp;матче 29-го тура Тинькофф РПЛ &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (1:1). «Спартак» не смог победить своих «чудовищ». Но Ваноли заслужил комплимент

Гол Соболева? Форвард молодец, пошел до конца, отыграл эпизод. Хотя стоит сказать и о просчетах защитников. Я думал, что «Зенит» как-то собраннее сыграет. Ну, что поделать... Отчасти этот гол пришел из-за Кузяева. Далер зачем-то в центре поля пустился в обводку, потерял мяч. Вот и пошла атака москвичей. Это же небрежность. Подвел команду.

Впереди еще матч с «Нижним Новгородом». Кого-то заранее отпустят в отпуск.

На ничью «Зенит», конечно, наиграл. Он все равно выглядел солиднее «Спартака». А красно-белые молодцы. Все-таки не проиграли. В первом круге был разгром, а сейчас уже 1:1, причем гости добыли ничью в концовке. В итоге такой результат не повлияет на расстановку сил в таблице.

У Дзюбы мало что получилось, не было маневра. Защитники уже приспособились к нему, раскусили. Стоит просто в штрафной, не особо двигается. Не хватает легкости. Тот же Ерохин вышел на замену и был активнее.

 
&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. Судьи Ивановы противопоказаны «Спартаку». Как отработала в Тушине бригада Кукуяна

Обреченность в действиях Дзюбы? Надо понимать, что для него сейчас наступает очень тяжелый момент в его футбольной карьере. Еще недавно Дзюба являлся бесспорной звездой, особенно после домашнего чемпионата мира. А сейчас уже пошли разговоры, что «Зенит» может дать ему уйти. А какое уж он сам примет решение? Это его личный выбор. Посмотрим. «Црвена Звезда»? Не знаю... В России, наверное, тоже есть варианты. Поживем-увидим.

Судейство Кукуяна? Почему он лишил Малкома гола, поставил этот пенальти? Ну дай доиграть эпизод до конца! Все же об этом говорят, есть рекомендации. Непонятно... Все как-то недоработали сегодня. И футболисты, и судьи. Нет, по качеству футбола этот матч, думаю, быстро забудут...

Александр Соболев
Артем Дзюба
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Даниил Одоевский
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Гамид Агаларов

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Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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