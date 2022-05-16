«Спартак» — молодец, не проиграл. А для Дзюбы сейчас очень тяжелый момент в карьере». Мнение Орлова
— Я, как и многие болельщики, не получил удовольствия от этого футбола. Ждал большего. «Зениту», похоже, уже ничего не надо. Футболисты как будто проводили товарищеский матч...
Удивился, не увидев в стартовом составе «Спартака» Бакаева. Видимо, с ним все-таки расстаются? Странно. От него же исходит какая-то острота.
«Зенит» превосходил соперника в центре поля. Но у питерцев другая проблема. Вратарская. Молодой голкипер Одоевский пропустил в ближний угол. Ну, что тут говорить... Идем дальше — центральные защитники. При всем уважении к Алипу и Чистякову они, увы, не соответствуют уровню чемпионской команды. А представляете, что бы было, если бы «Зенит» выступал в ЛЧ? Сине-бело-голубые пропустили под 30 голов за чемпионат. Много!
Гол Соболева? Форвард молодец, пошел до конца, отыграл эпизод. Хотя стоит сказать и о просчетах защитников. Я думал, что «Зенит» как-то собраннее сыграет. Ну, что поделать... Отчасти этот гол пришел из-за Кузяева. Далер зачем-то в центре поля пустился в обводку, потерял мяч. Вот и пошла атака москвичей. Это же небрежность. Подвел команду.
Впереди еще матч с «Нижним Новгородом». Кого-то заранее отпустят в отпуск.
На ничью «Зенит», конечно, наиграл. Он все равно выглядел солиднее «Спартака». А красно-белые молодцы. Все-таки не проиграли. В первом круге был разгром, а сейчас уже 1:1, причем гости добыли ничью в концовке. В итоге такой результат не повлияет на расстановку сил в таблице.
У Дзюбы мало что получилось, не было маневра. Защитники уже приспособились к нему, раскусили. Стоит просто в штрафной, не особо двигается. Не хватает легкости. Тот же Ерохин вышел на замену и был активнее.
Обреченность в действиях Дзюбы? Надо понимать, что для него сейчас наступает очень тяжелый момент в его футбольной карьере. Еще недавно Дзюба являлся бесспорной звездой, особенно после домашнего чемпионата мира. А сейчас уже пошли разговоры, что «Зенит» может дать ему уйти. А какое уж он сам примет решение? Это его личный выбор. Посмотрим. «Црвена Звезда»? Не знаю... В России, наверное, тоже есть варианты. Поживем-увидим.
Судейство Кукуяна? Почему он лишил Малкома гола, поставил этот пенальти? Ну дай доиграть эпизод до конца! Все же об этом говорят, есть рекомендации. Непонятно... Все как-то недоработали сегодня. И футболисты, и судьи. Нет, по качеству футбола этот матч, думаю, быстро забудут...
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0