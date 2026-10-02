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Экс-футболист Серж Бранко рассказал о зарплате в «Крыльях Советов»

Бранко: «Томь» предлагала 100 тысяч в месяц. «Локомотив» — 60, Самара — 50»

Микеле Антонов
Корреспондент

Экс-защитник сборной Камеруна Серж Бранко в интервью «СЭ» раскрыл зарплату в «Крыльях Советов».

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

— И как прошел тот сезон в «Шиннике»?

— Мы провели очень хороший сезон, заняли, кажется, девятое место. Очень хороший сезон! Потом мне давали раз в месяц на неделю съездить в Германию. Но когда сезон закончился, я улетел во Франкфурт и сказал: «Больше сюда не вернусь. Если не перееду из Ярославля, закончу с футболом». А тут как раз и «Локомотив» захотел меня забрать, и «Крылья Советов» с «Томью»...

— Почему не выбрали «Томь»?

— Я посмотрел на Томск — вроде неплохой город, пять часов от Москвы на самолете. Но прямого рейса из Франкфурта не было. А я хотел каждую неделю летать к семье. Плюс очень холодно: мне уже хватило Ярославля.

Я сказал: «Нет». Хотя Томск предлагал лучшую зарплату — сто тысяч долларов в месяц. Для сравнения, «Локомотив» давал около 60 тысяч. Самара предлагала 50 — столько же, сколько в «Шиннике». Но из Самары был прямой рейс во Франкфурт — кажется, по вторникам. Тогда я решил поехать в Самару, потому что «Локомотив» сказал, что мне нужно подождать, потому что у них уже много легионеров, кого-то нужно сначала продать, а потом возьмут меня. Я ждал-ждал и в итоге сказал: «Не могу больше тянуть, поеду в Самару».

Серж Бранко.«Сел на мяч и сказал Карвальо: «Хочешь шоколада?» Мы чуть не подрались еще до игры». Огненный Серж Бранко

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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