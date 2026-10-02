Бранко: «Томь» предлагала 100 тысяч в месяц. «Локомотив» — 60, Самара — 50»

Экс-защитник сборной Камеруна Серж Бранко в интервью «СЭ» раскрыл зарплату в «Крыльях Советов».

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

— И как прошел тот сезон в «Шиннике»?

— Мы провели очень хороший сезон, заняли, кажется, девятое место. Очень хороший сезон! Потом мне давали раз в месяц на неделю съездить в Германию. Но когда сезон закончился, я улетел во Франкфурт и сказал: «Больше сюда не вернусь. Если не перееду из Ярославля, закончу с футболом». А тут как раз и «Локомотив» захотел меня забрать, и «Крылья Советов» с «Томью»...

— Почему не выбрали «Томь»?

— Я посмотрел на Томск — вроде неплохой город, пять часов от Москвы на самолете. Но прямого рейса из Франкфурта не было. А я хотел каждую неделю летать к семье. Плюс очень холодно: мне уже хватило Ярославля.

Я сказал: «Нет». Хотя Томск предлагал лучшую зарплату — сто тысяч долларов в месяц. Для сравнения, «Локомотив» давал около 60 тысяч. Самара предлагала 50 — столько же, сколько в «Шиннике». Но из Самары был прямой рейс во Франкфурт — кажется, по вторникам. Тогда я решил поехать в Самару, потому что «Локомотив» сказал, что мне нужно подождать, потому что у них уже много легионеров, кого-то нужно сначала продать, а потом возьмут меня. Я ждал-ждал и в итоге сказал: «Не могу больше тянуть, поеду в Самару».

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