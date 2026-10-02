Бранко: «Томь» предлагала 100 тысяч в месяц. «Локомотив» — 60, Самара — 50»
Экс-защитник сборной Камеруна Серж Бранко в интервью «СЭ» раскрыл зарплату в «Крыльях Советов».
Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.
— И как прошел тот сезон в «Шиннике»?
— Мы провели очень хороший сезон, заняли, кажется, девятое место. Очень хороший сезон! Потом мне давали раз в месяц на неделю съездить в Германию. Но когда сезон закончился, я улетел во Франкфурт и сказал: «Больше сюда не вернусь. Если не перееду из Ярославля, закончу с футболом». А тут как раз и «Локомотив» захотел меня забрать, и «Крылья Советов» с «Томью»...
— Почему не выбрали «Томь»?
— Я посмотрел на Томск — вроде неплохой город, пять часов от Москвы на самолете. Но прямого рейса из Франкфурта не было. А я хотел каждую неделю летать к семье. Плюс очень холодно: мне уже хватило Ярославля.
Я сказал: «Нет». Хотя Томск предлагал лучшую зарплату — сто тысяч долларов в месяц. Для сравнения, «Локомотив» давал около 60 тысяч. Самара предлагала 50 — столько же, сколько в «Шиннике». Но из Самары был прямой рейс во Франкфурт — кажется, по вторникам. Тогда я решил поехать в Самару, потому что «Локомотив» сказал, что мне нужно подождать, потому что у них уже много легионеров, кого-то нужно сначала продать, а потом возьмут меня. Я ждал-ждал и в итоге сказал: «Не могу больше тянуть, поеду в Самару».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1