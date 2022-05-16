«Спартак» — «Зенит»: матч начинался как товарищеский, заканчивался — как суперпринципиальный

Обозреватель «СЭ» — о ничьей в битве «Спартака» и «Зенита», а также судействе Павла Кукуяна.

Судейские установки верны — надо доигрывать каждый эпизод до конца

Какой же интересный момент с пенальти на Александре Ерохине, с которого «Зенит» сравнял счёт! На мой взгляд, он прежде всего доказывает справедливость нынешней международной установки для судей — при любых раскладах давать доиграть эпизод до конца.

Зачем Павел Кукуян поторопился и свистнул, если есть ВАР, с помощью которого и он сам потом все мог посмотреть? А так был прерван игровой эпизод, который закончился голом Малкома. Но гол этот засчитывать было нельзя, потому что до того прозвучал свисток.

Помните эпизод из первого полуфинала Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Реал», когда рефери не назначил штрафной за грубый фол на Александре Зинченко вблизи ворот сливочных и поступил мудро, поскольку Бернарду Силва подхватил мяч и вогнал его в ближнюю «девятку»? Это был образец, которому должен был следовать Кукуян, но не последовал.

Мостовой мог не забить пенальти — и тогда бы возмущался «Зенит». А теперь возмущается «Спартак» — тем, что пенальти небесспорный. Александр Селихов сыграл в мяч, коснувшись его руками. Но потом вратарь, похоже, зацепил Ерохина, когда тот пробросил коленом мяч в сторону. Нет у меня однозначного мнения — есть аргументы и за пенальти, и против. Точно одно — надо было дать доиграть эпизод до конца и не свистеть сразу!

Первый тайм — тоска зелёная

Смотрел на тоску зелёную в первом тайме — без моментов, смысла и интеллекта — и не понимал. Не понимал ни отсутствия эмоций у красно-белых вместо реакции на 1:7, ни логики у Паоло Ваноли.

Полтора предыдущих матча, когда сначала «Спартак» переломил и обыграл «Крылья Советов», а потом за полчаса в гостях положил трешечку приличному сейчас «Уралу», спартаковцы играли в четыре защитника и с двумя форвардами. Шамар Николсон с Самарой вышел на замену и составил пару с Александром Соболевым, в Екатеринбурге оба вышли в основе. А Виктор Мозес с «Уралом» появился справа и оказался в полном порядке.

Вчера — опять один Соболев и Мозес слева, что почти всегда снижает его эффективность в разы. И три центральных защитника, причём без Самюэля Жиго (он только в день игры вернулся из Франции, куда ездил по семейным обстоятельствам), и один из них — Даниил Хлусевич, для которого это был первый опыт в подобной роли. И «Спартак» до перерыва был никакой. Без умения и даже желания. О финале Кубка раньше времени задумались, что ли?

Но часть ответственности должны взять на себя и спартаковские фанаты, чей бойкот против ещё не введённых Fan ID (как говорят в Одессе, «назло кондуктору — взял билет и пошёл пешком») привёл к неприятной ситуации: питерский вираж было слишком хорошо слышно в Тушине. В домашних матчах с «Зенитом» красно-белые всегда несутся с мощной поддержкой своих трибун, а теперь этого допинга не было. Молодцы, конечно, что держат слово, но какой в нем смысл, если фанаты других клубов решили начинать бойкот уже после введения Fan ID, а сила — только в единстве активных болельщиков разных клубов? Пока что пострадал от этого только сам «Спартак».

«Зенит"-то уже давно чемпион, 7:1 у него никто не отнимет, и глобально ему не было никакого резона выпрыгивать из трусов. Он этого и не делал.

Прощальная гастроль Дзюбы?

Второй тайм получился другим — благодаря быстрому голу Соболева в игре появилось содержание. И огонь, которого до перерыва и близко не было, возгорелся.

За мяч этот надо похвалить и автора предголевого паса Мозеса, здорово отдавшего по левому краю за спину Дугласу Сантосу на Игнатова, и Михаила, качественно навесившего, — и, конечно, самого Соболева, отлично сыгравшего на опережение. Но «привезли» мяч в какой-то мере и молодой вратарь Одоевский, пропустивший в ближний, и Алип, упустивший Соболева. Вот что значит неосновные игроки — проседает качество в эпизодах, и это влияет на исход игры.

Отменять этот гол на ВАР, считаю, было нельзя. Во-первых, контакт был в совершенно другой фазе игры. Во-вторых, Хлусевич сыграл в мяч, а дальше уже нога по инерции пошла в ногу. Если бы сразу в неё — красная карточка и отмена гола. А так — гол.



Замена Игнатова на Жиго, вроде бы оборонительная, в итоге сработала на «Спартак» и в плане баланса, и по налаживанию контратакующей игры. Мозес перешёл на позицию под нападающим и начал здорово тащить мяч вперёд. Хорошо и Николсон вышел — только несколько раз ему никто не помогал, а иногда они были вдвоём с Промесом, и этого тоже не хватало.

Эмоционально это получился оригинальный матч, который обе команды начинали как товарищеский, а заканчивали — как суперпринципиальный. И Артём Дзюба свою роль в этом сыграл — вышел на замену, выиграл верх у двух спартаковцев и сделал скидку на Ерохина перед пенальти. Очень возможно, что это прощальная гастроль Дзюбы в «Зените».

Сложная игра вышла для Кукуяна, одного из самых перспективных российских судей. Надеюсь, ошибка-спешка Павла даст ему новый опыт и сделает сильнее.«Спартаку» должно быть обидно — ведь он не обыгрывал «Зенит» с послечемпионского сезона Карреры. Но безобразная игра в первом тайме заставляет меня считать, что ничейный счёт не то чтобы какая-то несправедливость.

А голод до результата красно-белым нужно удовлетворить в куда более важный момент для этого. В финале Кубка России.