«Спартак» — «Зенит»: матч начинался как товарищеский, заканчивался — как суперпринципиальный
Судейские установки верны — надо доигрывать каждый эпизод до конца
Какой же интересный момент с пенальти на Александре Ерохине, с которого «Зенит» сравнял счёт! На мой взгляд, он прежде всего доказывает справедливость нынешней международной установки для судей — при любых раскладах давать доиграть эпизод до конца.
Зачем Павел Кукуян поторопился и свистнул, если есть ВАР, с помощью которого и он сам потом все мог посмотреть? А так был прерван игровой эпизод, который закончился голом Малкома. Но гол этот засчитывать было нельзя, потому что до того прозвучал свисток.
Помните эпизод из первого полуфинала Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Реал», когда рефери не назначил штрафной за грубый фол на Александре Зинченко вблизи ворот сливочных и поступил мудро, поскольку Бернарду Силва подхватил мяч и вогнал его в ближнюю «девятку»? Это был образец, которому должен был следовать Кукуян, но не последовал.
Мостовой мог не забить пенальти — и тогда бы возмущался «Зенит». А теперь возмущается «Спартак» — тем, что пенальти небесспорный. Александр Селихов сыграл в мяч, коснувшись его руками. Но потом вратарь, похоже, зацепил Ерохина, когда тот пробросил коленом мяч в сторону. Нет у меня однозначного мнения — есть аргументы и за пенальти, и против. Точно одно — надо было дать доиграть эпизод до конца и не свистеть сразу!
Первый тайм — тоска зелёная
Смотрел на тоску зелёную в первом тайме — без моментов, смысла и интеллекта — и не понимал. Не понимал ни отсутствия эмоций у красно-белых вместо реакции на 1:7, ни логики у Паоло Ваноли.
Полтора предыдущих матча, когда сначала «Спартак» переломил и обыграл «Крылья Советов», а потом за полчаса в гостях положил трешечку приличному сейчас «Уралу», спартаковцы играли в четыре защитника и с двумя форвардами. Шамар Николсон с Самарой вышел на замену и составил пару с Александром Соболевым, в Екатеринбурге оба вышли в основе. А Виктор Мозес с «Уралом» появился справа и оказался в полном порядке.
Вчера — опять один Соболев и Мозес слева, что почти всегда снижает его эффективность в разы. И три центральных защитника, причём без Самюэля Жиго (он только в день игры вернулся из Франции, куда ездил по семейным обстоятельствам), и один из них — Даниил Хлусевич, для которого это был первый опыт в подобной роли. И «Спартак» до перерыва был никакой. Без умения и даже желания. О финале Кубка раньше времени задумались, что ли?
Но часть ответственности должны взять на себя и спартаковские фанаты, чей бойкот против ещё не введённых Fan ID (как говорят в Одессе, «назло кондуктору — взял билет и пошёл пешком») привёл к неприятной ситуации: питерский вираж было слишком хорошо слышно в Тушине. В домашних матчах с «Зенитом» красно-белые всегда несутся с мощной поддержкой своих трибун, а теперь этого допинга не было. Молодцы, конечно, что держат слово, но какой в нем смысл, если фанаты других клубов решили начинать бойкот уже после введения Fan ID, а сила — только в единстве активных болельщиков разных клубов? Пока что пострадал от этого только сам «Спартак».
«Зенит"-то уже давно чемпион, 7:1 у него никто не отнимет, и глобально ему не было никакого резона выпрыгивать из трусов. Он этого и не делал.
Прощальная гастроль Дзюбы?
Второй тайм получился другим — благодаря быстрому голу Соболева в игре появилось содержание. И огонь, которого до перерыва и близко не было, возгорелся.
За мяч этот надо похвалить и автора предголевого паса Мозеса, здорово отдавшего по левому краю за спину Дугласу Сантосу на Игнатова, и Михаила, качественно навесившего, — и, конечно, самого Соболева, отлично сыгравшего на опережение. Но «привезли» мяч в какой-то мере и молодой вратарь Одоевский, пропустивший в ближний, и Алип, упустивший Соболева. Вот что значит неосновные игроки — проседает качество в эпизодах, и это влияет на исход игры.
Отменять этот гол на ВАР, считаю, было нельзя. Во-первых, контакт был в совершенно другой фазе игры. Во-вторых, Хлусевич сыграл в мяч, а дальше уже нога по инерции пошла в ногу. Если бы сразу в неё — красная карточка и отмена гола. А так — гол.
Замена Игнатова на Жиго, вроде бы оборонительная, в итоге сработала на «Спартак» и в плане баланса, и по налаживанию контратакующей игры. Мозес перешёл на позицию под нападающим и начал здорово тащить мяч вперёд. Хорошо и Николсон вышел — только несколько раз ему никто не помогал, а иногда они были вдвоём с Промесом, и этого тоже не хватало.
Эмоционально это получился оригинальный матч, который обе команды начинали как товарищеский, а заканчивали — как суперпринципиальный. И Артём Дзюба свою роль в этом сыграл — вышел на замену, выиграл верх у двух спартаковцев и сделал скидку на Ерохина перед пенальти. Очень возможно, что это прощальная гастроль Дзюбы в «Зените».
Сложная игра вышла для Кукуяна, одного из самых перспективных российских судей. Надеюсь, ошибка-спешка Павла даст ему новый опыт и сделает сильнее.«Спартаку» должно быть обидно — ведь он не обыгрывал «Зенит» с послечемпионского сезона Карреры. Но безобразная игра в первом тайме заставляет меня считать, что ничейный счёт не то чтобы какая-то несправедливость.
А голод до результата красно-белым нужно удовлетворить в куда более важный момент для этого. В финале Кубка России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0