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«Спартак» — «Зенит»: матч начинался как товарищеский, заканчивался — как суперпринципиальный

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
15 мая. Москва. «Спартак» — «Зенит» — 1:1.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» — о ничьей в битве «Спартака» и «Зенита», а также судействе Павла Кукуяна.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:1
Зенит
Голы
Соболев, 49 (1:0), Мостовой, 90+3 (1:1)
Спартак
Селихов Джикия Литвинов Рассказов Мозес (Бакаев, 85) Мартинс Игнатов (Жиго, 60) Пруцев Хлусевич Соболев (Николсон, 76) Промес (Зобнин, 85)
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Алип (Круговой, 62) Барриос Вендел (Мостовой, 72) Клаудиньо (Оздоев, 72) Кузяев Юри Алберто (Дзюба, 62) Малком Сергеев (Ерохин, 82)
Предупреждения
Соболев 51’, Мартинс 55’, Мозес 85’, Хлусевич 87’, Джикия 90+6’  - 
Судьи
Кукуян (Сочи) Назаров (Невинномысск) Гурбанов (Краснодар)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Петросян (Бронницы)

Судейские установки верны — надо доигрывать каждый эпизод до конца

Какой же интересный момент с пенальти на Александре Ерохине, с которого «Зенит» сравнял счёт! На мой взгляд, он прежде всего доказывает справедливость нынешней международной установки для судей — при любых раскладах давать доиграть эпизод до конца.

Зачем Павел Кукуян поторопился и свистнул, если есть ВАР, с помощью которого и он сам потом все мог посмотреть? А так был прерван игровой эпизод, который закончился голом Малкома. Но гол этот засчитывать было нельзя, потому что до того прозвучал свисток.

Помните эпизод из первого полуфинала Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Реал», когда рефери не назначил штрафной за грубый фол на Александре Зинченко вблизи ворот сливочных и поступил мудро, поскольку Бернарду Силва подхватил мяч и вогнал его в ближнюю «девятку»? Это был образец, которому должен был следовать Кукуян, но не последовал.

Мостовой мог не забить пенальти — и тогда бы возмущался «Зенит». А теперь возмущается «Спартак» — тем, что пенальти небесспорный. Александр Селихов сыграл в мяч, коснувшись его руками. Но потом вратарь, похоже, зацепил Ерохина, когда тот пробросил коленом мяч в сторону. Нет у меня однозначного мнения — есть аргументы и за пенальти, и против. Точно одно — надо было дать доиграть эпизод до конца и не свистеть сразу!

Первый тайм — тоска зелёная

Смотрел на тоску зелёную в первом тайме — без моментов, смысла и интеллекта — и не понимал. Не понимал ни отсутствия эмоций у красно-белых вместо реакции на 1:7, ни логики у Паоло Ваноли.

Полтора предыдущих матча, когда сначала «Спартак» переломил и обыграл «Крылья Советов», а потом за полчаса в гостях положил трешечку приличному сейчас «Уралу», спартаковцы играли в четыре защитника и с двумя форвардами. Шамар Николсон с Самарой вышел на замену и составил пару с Александром Соболевым, в Екатеринбурге оба вышли в основе. А Виктор Мозес с «Уралом» появился справа и оказался в полном порядке.

Александр Соболев и&nbsp;Георгий Джикия в&nbsp;матче 29-го тура Тинькофф РПЛ &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (1:1). «Спартак» не смог победить своих «чудовищ». Но Ваноли заслужил комплимент

Вчера — опять один Соболев и Мозес слева, что почти всегда снижает его эффективность в разы. И три центральных защитника, причём без Самюэля Жиго (он только в день игры вернулся из Франции, куда ездил по семейным обстоятельствам), и один из них — Даниил Хлусевич, для которого это был первый опыт в подобной роли. И «Спартак» до перерыва был никакой. Без умения и даже желания. О финале Кубка раньше времени задумались, что ли?

Но часть ответственности должны взять на себя и спартаковские фанаты, чей бойкот против ещё не введённых Fan ID (как говорят в Одессе, «назло кондуктору — взял билет и пошёл пешком») привёл к неприятной ситуации: питерский вираж было слишком хорошо слышно в Тушине. В домашних матчах с «Зенитом» красно-белые всегда несутся с мощной поддержкой своих трибун, а теперь этого допинга не было. Молодцы, конечно, что держат слово, но какой в нем смысл, если фанаты других клубов решили начинать бойкот уже после введения Fan ID, а сила — только в единстве активных болельщиков разных клубов? Пока что пострадал от этого только сам «Спартак».

Нуралы Алип и&nbsp;Александр Соболев. «Зенит» еле спасся в Тушине. «Спартак» был неплох, но упустил победу

«Зенит"-то уже давно чемпион, 7:1 у него никто не отнимет, и глобально ему не было никакого резона выпрыгивать из трусов. Он этого и не делал.

Прощальная гастроль Дзюбы?

Второй тайм получился другим — благодаря быстрому голу Соболева в игре появилось содержание. И огонь, которого до перерыва и близко не было, возгорелся.

За мяч этот надо похвалить и автора предголевого паса Мозеса, здорово отдавшего по левому краю за спину Дугласу Сантосу на Игнатова, и Михаила, качественно навесившего, — и, конечно, самого Соболева, отлично сыгравшего на опережение. Но «привезли» мяч в какой-то мере и молодой вратарь Одоевский, пропустивший в ближний, и Алип, упустивший Соболева. Вот что значит неосновные игроки — проседает качество в эпизодах, и это влияет на исход игры.

Отменять этот гол на ВАР, считаю, было нельзя. Во-первых, контакт был в совершенно другой фазе игры. Во-вторых, Хлусевич сыграл в мяч, а дальше уже нога по инерции пошла в ногу. Если бы сразу в неё — красная карточка и отмена гола. А так — гол.

Замена Игнатова на Жиго, вроде бы оборонительная, в итоге сработала на «Спартак» и в плане баланса, и по налаживанию контратакующей игры. Мозес перешёл на позицию под нападающим и начал здорово тащить мяч вперёд. Хорошо и Николсон вышел — только несколько раз ему никто не помогал, а иногда они были вдвоём с Промесом, и этого тоже не хватало.

Эмоционально это получился оригинальный матч, который обе команды начинали как товарищеский, а заканчивали — как суперпринципиальный. И Артём Дзюба свою роль в этом сыграл — вышел на замену, выиграл верх у двух спартаковцев и сделал скидку на Ерохина перед пенальти. Очень возможно, что это прощальная гастроль Дзюбы в «Зените».

Сложная игра вышла для Кукуяна, одного из самых перспективных российских судей. Надеюсь, ошибка-спешка Павла даст ему новый опыт и сделает сильнее.«Спартаку» должно быть обидно — ведь он не обыгрывал «Зенит» с послечемпионского сезона Карреры. Но безобразная игра в первом тайме заставляет меня считать, что ничейный счёт не то чтобы какая-то несправедливость.

А голод до результата красно-белым нужно удовлетворить в куда более важный момент для этого. В финале Кубка России.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
7
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
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