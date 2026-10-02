Бранко — о «Шиннике»: «Хотели, чтобы я подписал контракт на сколько угодно лет — хоть на 10!»

Экс-защитник «Шинника» Серж Бранко в интервью «СЭ» рассказал о переходе в клуб из Ярославля.

— Правда, что перед подписанием контракта вас обманули, сказав, что «Шинник» играет в Москве?

— Да. Я тогда играл в Англии за «Куинз Парк Рейнджерс». Моим агентом был мой хороший друг Алексей Тильман. Он работал с Германом Ткаченко, который тогда привозил россиян в Англию.

Алексей сказал, что мне нужно приехать в Москву, чтобы играть. Я удивился: «Москва? Хорошо. Моя семья живет во Франкфурте, в Германии, а я играл в Лондоне. Если есть прямой рейс — без проблем, я могу приехать». Он ответил: «Хорошо, сделаем отличный контракт. На сколько лет хочешь?» Я переспросил: «Что?» Он говорит: «Да, можешь подписать хоть на пять лет, хоть на десять».

— Серьезно, на 10 лет?

— Я пришел домой, позвонил жене: «Слушай, в России мне предлагают 50 тысяч долларов в месяц. Чистыми. И они хотят, чтобы я подписал контракт на сколько угодно лет — хоть на 10!» Жена спросила: «Ты уверен, что это нормально?» Я сказал: «Нет-нет, все в порядке, я и так на полставки играю в Лондоне».

В итоге ответил агенту: «Хорошо, вписывай 10». А жена добавила: «Нет, не надо 10 — это слишком много. Поставь пять». Я согласился, подписал на пять лет. Агент сказал: «Хорошо, отправим тебе билет бизнес-классом, Лондон — Москва». Была зима, декабрь или январь...

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

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