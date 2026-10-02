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Экс-защитник Серж Бранко рассказал о переходе в «Шинник»

Бранко — о «Шиннике»: «Хотели, чтобы я подписал контракт на сколько угодно лет — хоть на 10!»

Микеле Антонов
Корреспондент

Экс-защитник «Шинника» Серж Бранко в интервью «СЭ» рассказал о переходе в клуб из Ярославля.

— Правда, что перед подписанием контракта вас обманули, сказав, что «Шинник» играет в Москве?

— Да. Я тогда играл в Англии за «Куинз Парк Рейнджерс». Моим агентом был мой хороший друг Алексей Тильман. Он работал с Германом Ткаченко, который тогда привозил россиян в Англию.

Алексей сказал, что мне нужно приехать в Москву, чтобы играть. Я удивился: «Москва? Хорошо. Моя семья живет во Франкфурте, в Германии, а я играл в Лондоне. Если есть прямой рейс — без проблем, я могу приехать». Он ответил: «Хорошо, сделаем отличный контракт. На сколько лет хочешь?» Я переспросил: «Что?» Он говорит: «Да, можешь подписать хоть на пять лет, хоть на десять».

— Серьезно, на 10 лет?

— Я пришел домой, позвонил жене: «Слушай, в России мне предлагают 50 тысяч долларов в месяц. Чистыми. И они хотят, чтобы я подписал контракт на сколько угодно лет — хоть на 10!» Жена спросила: «Ты уверен, что это нормально?» Я сказал: «Нет-нет, все в порядке, я и так на полставки играю в Лондоне».

В итоге ответил агенту: «Хорошо, вписывай 10». А жена добавила: «Нет, не надо 10 — это слишком много. Поставь пять». Я согласился, подписал на пять лет. Агент сказал: «Хорошо, отправим тебе билет бизнес-классом, Лондон — Москва». Была зима, декабрь или январь...

Серж Бранко.«Сел на мяч и сказал Карвальо: «Хочешь шоколада?» Мы чуть не подрались еще до игры». Огненный Серж Бранко

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

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ФК Шинник
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Бранко: «Оказался в Самаре только потому, что на онлайн-табло аэропорта Франкфурта был прямой рейс до этого города»
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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