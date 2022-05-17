Березуцкий покидает ЦСКА? Проблема глубже — клуб четвертый год без медалей
По данным «СЭ», главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после поражения от «Краснодара» в минувшем туре объявил руководству клуба, что не видит перспектив продолжать работу на своем посту, и попросил освободить его от должности по окончании сезона. Сам специалист для «СЭ» опроверг информацию об уходе из клуба, но здесь может и не быть противоречия. Мои источники, скажем, утверждают, что с высокой вероятностью Березуцкий продолжит работу в ЦСКА, но уже не в качестве главного тренера.
Отставка будет выглядеть логичной — все-таки движения вперед у тандема Березуцких не получилось. Всплеск ранней весной сменился кризисом, в котором, к сожалению, не чувствовалось крепкой тренерской руки.
«К сожалению», потому что я всегда с симпатией относился к близнецам и полагал, что из них могут получиться сильные специалисты: обладающие харизмой и авторитетом, позитивные, интеллектуальные. Спокойного Алексея хорошо дополняет более юморной и открытый Василий. Или, наоборот, изначально-то именно Вася виделся главным в этой связке. И наверняка бы стал первым номером, не уйди за Виктором Гончаренко в «Краснодар».
Легко допускаю, что все еще у Березуцких на тренерском поприще будет хорошо. Они только в начале пути, при этом получили богатый опыт, из которого наверняка сделают выводы. Но пока (есть ощущение) ЦСКА нужен кто-то проверенный и предсказуемый, уже набивший шишек и показавший результат. Как вариант, тот же Марко Николич, которого постоянно называют применительно к ЦСКА.
Хотя проблема клуба далеко не в Березуцких — последний раз армейцы завоевали медали в сезоне-2017/18.
Вообще-то четыре года — не так страшно. Это и «Спартак» не так давно проходил, и «Локомотив», я уж не говорю о «Динамо».
Но все-таки ЦСКА — отдельный разговор. Самый титулованный российский клуб XXI века (шесть чемпионств, семь кубков, Кубок УЕФА), образец стабильности и адекватности... До недавнего времени все было идеально, а потом словно шлагбаум опустился. Ушло поколение Березуцких, Игнашевича, Вернблума, Мусы и Вагнера Лав, а достойной смены ему так и нет.
Меняются тренеры (Гончаренко, Ивица Олич, А. Березуцкий), тасуется состав едва ли не каждый сезон — то молодежь набрали (которая даже «Реал» дважды обыграла в Лиге чемпионов), то накупили на 30 миллионов евро легионеров, а нынешней зимой полностью обновили среднюю линию переходами Гбамена, Медины, Карраскаля, Языджи.
Жизнь бурлит, люди трудятся — отдача мизерная. В прошлом году армейцы впервые за 20 лет не вышли в еврокубки. В этом, не забань нас УЕФА, в лучшем случае оказались бы в Лиге конференций. И то если в последнем туре сумеют обойти «Краснодар». Ту самую команду, которая после 24 февраля потеряла тренера и всех легионеров. У армейцев все иностранцы на месте, однако игры и побед нет.
Кризис затягивается. При этом с финансами, судя по новичкам, особых проблем с приходом ВЭБа нет. Значит, ошибки допускают руководители.
А как еще назвать приход Олича, которого уволили спустя три месяца с большими репутационными потерями? Или селекцию, в которую солидно вкладываются, а на выходе не получают футболистов, которые бы вели команду за собой?
Эпоха Евгения Гинера подошла к концу. Теперь на вершине вертикали председатель совета директоров Максим Орешкин, а оперативное управление по-прежнему в руках гендиректора Романа Бабаева. Но следующий выстрел уже должен быть точным — лимит ошибок исчерпан.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0