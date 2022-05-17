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Березуцкий покидает ЦСКА? Проблема глубже — клуб четвертый год без медалей

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Алексей Березуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Алексей и Василий Березуцкие.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Армейцы рискуют потерять даже место в пятерке.

По данным «СЭ», главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после поражения от «Краснодара» в минувшем туре объявил руководству клуба, что не видит перспектив продолжать работу на своем посту, и попросил освободить его от должности по окончании сезона. Сам специалист для «СЭ» опроверг информацию об уходе из клуба, но здесь может и не быть противоречия. Мои источники, скажем, утверждают, что с высокой вероятностью Березуцкий продолжит работу в ЦСКА, но уже не в качестве главного тренера.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:0. «Краснодар» прибил ЦСКА космическим голом и осуществил мечту Галицкого

Отставка будет выглядеть логичной — все-таки движения вперед у тандема Березуцких не получилось. Всплеск ранней весной сменился кризисом, в котором, к сожалению, не чувствовалось крепкой тренерской руки.

«К сожалению», потому что я всегда с симпатией относился к близнецам и полагал, что из них могут получиться сильные специалисты: обладающие харизмой и авторитетом, позитивные, интеллектуальные. Спокойного Алексея хорошо дополняет более юморной и открытый Василий. Или, наоборот, изначально-то именно Вася виделся главным в этой связке. И наверняка бы стал первым номером, не уйди за Виктором Гончаренко в «Краснодар».

Легко допускаю, что все еще у Березуцких на тренерском поприще будет хорошо. Они только в начале пути, при этом получили богатый опыт, из которого наверняка сделают выводы. Но пока (есть ощущение) ЦСКА нужен кто-то проверенный и предсказуемый, уже набивший шишек и показавший результат. Как вариант, тот же Марко Николич, которого постоянно называют применительно к ЦСКА.

Хотя проблема клуба далеко не в Березуцких — последний раз армейцы завоевали медали в сезоне-2017/18.

Алексей и Василий Березуцкие. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алексей и Василий Березуцкие.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вообще-то четыре года — не так страшно. Это и «Спартак» не так давно проходил, и «Локомотив», я уж не говорю о «Динамо».

Но все-таки ЦСКА — отдельный разговор. Самый титулованный российский клуб XXI века (шесть чемпионств, семь кубков, Кубок УЕФА), образец стабильности и адекватности... До недавнего времени все было идеально, а потом словно шлагбаум опустился. Ушло поколение Березуцких, Игнашевича, Вернблума, Мусы и Вагнера Лав, а достойной смены ему так и нет.

Меняются тренеры (Гончаренко, Ивица Олич, А. Березуцкий), тасуется состав едва ли не каждый сезон — то молодежь набрали (которая даже «Реал» дважды обыграла в Лиге чемпионов), то накупили на 30 миллионов евро легионеров, а нынешней зимой полностью обновили среднюю линию переходами Гбамена, Медины, Карраскаля, Языджи.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:0. ЦСКА без медалей, «Динамо» и «Сочи» разыграют серебро, Слуцкий в шаге от вылета. Все расклады перед последним туром РПЛ

Жизнь бурлит, люди трудятся — отдача мизерная. В прошлом году армейцы впервые за 20 лет не вышли в еврокубки. В этом, не забань нас УЕФА, в лучшем случае оказались бы в Лиге конференций. И то если в последнем туре сумеют обойти «Краснодар». Ту самую команду, которая после 24 февраля потеряла тренера и всех легионеров. У армейцев все иностранцы на месте, однако игры и побед нет.

Кризис затягивается. При этом с финансами, судя по новичкам, особых проблем с приходом ВЭБа нет. Значит, ошибки допускают руководители.

А как еще назвать приход Олича, которого уволили спустя три месяца с большими репутационными потерями? Или селекцию, в которую солидно вкладываются, а на выходе не получают футболистов, которые бы вели команду за собой?

Эпоха Евгения Гинера подошла к концу. Теперь на вершине вертикали председатель совета директоров Максим Орешкин, а оперативное управление по-прежнему в руках гендиректора Романа Бабаева. Но следующий выстрел уже должен быть точным — лимит ошибок исчерпан.

Алексей Березуцкий
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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 - : -
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Рубин – Уфа
 - : -
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