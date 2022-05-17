Березуцкий покидает ЦСКА? Проблема глубже — клуб четвертый год без медалей

Армейцы рискуют потерять даже место в пятерке.

По данным «СЭ», главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после поражения от «Краснодара» в минувшем туре объявил руководству клуба, что не видит перспектив продолжать работу на своем посту, и попросил освободить его от должности по окончании сезона. Сам специалист для «СЭ» опроверг информацию об уходе из клуба, но здесь может и не быть противоречия. Мои источники, скажем, утверждают, что с высокой вероятностью Березуцкий продолжит работу в ЦСКА, но уже не в качестве главного тренера.

Отставка будет выглядеть логичной — все-таки движения вперед у тандема Березуцких не получилось. Всплеск ранней весной сменился кризисом, в котором, к сожалению, не чувствовалось крепкой тренерской руки.

«К сожалению», потому что я всегда с симпатией относился к близнецам и полагал, что из них могут получиться сильные специалисты: обладающие харизмой и авторитетом, позитивные, интеллектуальные. Спокойного Алексея хорошо дополняет более юморной и открытый Василий. Или, наоборот, изначально-то именно Вася виделся главным в этой связке. И наверняка бы стал первым номером, не уйди за Виктором Гончаренко в «Краснодар».

Легко допускаю, что все еще у Березуцких на тренерском поприще будет хорошо. Они только в начале пути, при этом получили богатый опыт, из которого наверняка сделают выводы. Но пока (есть ощущение) ЦСКА нужен кто-то проверенный и предсказуемый, уже набивший шишек и показавший результат. Как вариант, тот же Марко Николич, которого постоянно называют применительно к ЦСКА.

Хотя проблема клуба далеко не в Березуцких — последний раз армейцы завоевали медали в сезоне-2017/18.

Алексей и Василий Березуцкие. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вообще-то четыре года — не так страшно. Это и «Спартак» не так давно проходил, и «Локомотив», я уж не говорю о «Динамо».

Но все-таки ЦСКА — отдельный разговор. Самый титулованный российский клуб XXI века (шесть чемпионств, семь кубков, Кубок УЕФА), образец стабильности и адекватности... До недавнего времени все было идеально, а потом словно шлагбаум опустился. Ушло поколение Березуцких, Игнашевича, Вернблума, Мусы и Вагнера Лав, а достойной смены ему так и нет.

Меняются тренеры (Гончаренко, Ивица Олич, А. Березуцкий), тасуется состав едва ли не каждый сезон — то молодежь набрали (которая даже «Реал» дважды обыграла в Лиге чемпионов), то накупили на 30 миллионов евро легионеров, а нынешней зимой полностью обновили среднюю линию переходами Гбамена, Медины, Карраскаля, Языджи.

Жизнь бурлит, люди трудятся — отдача мизерная. В прошлом году армейцы впервые за 20 лет не вышли в еврокубки. В этом, не забань нас УЕФА, в лучшем случае оказались бы в Лиге конференций. И то если в последнем туре сумеют обойти «Краснодар». Ту самую команду, которая после 24 февраля потеряла тренера и всех легионеров. У армейцев все иностранцы на месте, однако игры и побед нет.

Кризис затягивается. При этом с финансами, судя по новичкам, особых проблем с приходом ВЭБа нет. Значит, ошибки допускают руководители.

А как еще назвать приход Олича, которого уволили спустя три месяца с большими репутационными потерями? Или селекцию, в которую солидно вкладываются, а на выходе не получают футболистов, которые бы вели команду за собой?

Эпоха Евгения Гинера подошла к концу. Теперь на вершине вертикали председатель совета директоров Максим Орешкин, а оперативное управление по-прежнему в руках гендиректора Романа Бабаева. Но следующий выстрел уже должен быть точным — лимит ошибок исчерпан.