«Мотивировали 1:7 и 27 очков отставания от «Зенита». Пресс-конференция Семака и Ваноли

Ваноли и Семак ответили на вопросы журналистов после ничьей в матче «Спартака» и «Зенита»

О судействе, ВАР и контракте Дзюбы

Семак : «В ближайшее время узнаем о судьбе Дзюбы»

— Тяжело сложилась игра, — начал главный тренер «Зенита». — В первом тайме контролировали игру, но было недостаточно остроты в заключительной фазе. После перерыва пропустили довольно быстро, пришлось взламывать оборону соперника. «Спартак» хорошо пользовался зонами, были достаточно опасные контратаки. Рад, что добились ничьей в добавленное время. Играли до самого финального свистка. Хорошо, что ушли от поражения.

— Ожидали такого сопротивления от соперника? Насколько было принципиально отыграться?

— Ожидали, конечно. Это «Спартак», как я уже говорил, достаточно принципиальный матч. Нам не хватило эмоций и агрессии, которые присущи нам в оптимальном состоянии. Возможно, качество было не лучшим с нашей стороны. То, что отыгрались, хорошо говорит о настрое команды.

— Что с контрактом Дзюбы?

— Думаю, руководство в ближайшее время объявит принятое решение, и мы узнаем о его дальнейшей судьбе.

— Замены были запланированными?

— Да. Почему на 60-й минуте? Есть аспекты, в том числе и контрактные, согласно которым отдельные игроки должны играть по 60 минут

— Довольны игрой Одоевского? Как будете решать ситуацию с вратарями?

— Он молодой вратарь, ему нужно играть. Он должен почувствовать накал таких матчей. Что касается вратарской позиции, посмотрим на варианты и определимся с вратарями, которые начнут следующий сезон.

Сергей Семак. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— С «Нижним» в последнем туре сыграете основным составом?

— Кого-то мы отпустим раньше: длительные перелеты, иностранцы не так часто играют дома. Кого-то мы отпустим раньше, как в прошлом году. Но это не значит, что мы будем играть ниже своего уровня, мотивация будет на должном уровне. Все выложатся на 100 процентов.

— Не возникнет проблем с иностранцами из-за исключения России из еврокубков?

— Я не вижу проблемы. Игроки — профессионалы, они должны выкладываться. Это их работа, они выполняют условия контракта. Если у кого-то возникнет желание, то это решается другим путем, не в ущерб команде.

Ваноли : «Этот матч был шагом вперед для нас»

— Первый тайм мы провели хорошо, но не хватало смелости, — начал главный тренер «Спартака». — Мы могли лучше пользоваться мячом. Во втором тайме дела пошли не так хорошо. Возможно, сказалось, что ребята хотели сохранить победный счет. Этот матч был шагом вперед для нас. Иногда приходится терпеть и страдать, чтобы его сделать. Если играть с таким отношением, то можно нивелировать разницу между командами. Рад, что они провели такой матч.

— В первом тайме вы взорвались после паса Игнатова назад. Почему?

— Эмоции — это нормально. Вы смотрите на игру с одной стороны, я — с другой: я смотрю на игровую конструкцию. Когда команда идет только вперед, можно получить 1:7. Хлусевич играл не на своей позиции, он играл хорошо. Отличный матч от Игнатова, он сделал голевую передачу. Шамар хорошо вышел на замену. Команда показала отличный дух.

Странно, что после голов «Спартака» всегда нужен просмотр видео. Мы ждем по три минуты, странно в такой ситуации праздновать голы.

Паоло Ваноли. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Вы поняли, что произошло в моменте с пенальти в ворота «Спартака»?

— Я задаюсь вопросом: почему в каких-то моментах смотрят ВАР, а в каких-то — нет? Не вижу последовательности.

И еще я хотел бы отметить Жиго, он на три дня летал во Францию по личным делам. Он прилетел ночью накануне матча, тем не менее был готов и хотел сыграть. Это показывает, насколько он привязан и предан «Спартаку».

— Как результат матча первого круга сказался на подготовке к этой игре?

— К этому матчу не надо было как-то настраивать и объяснять игрокам. Всем все было понятно. Результат первого матча — унизительный. Мы видели видео, которое опубликовал «Зенит», напоминая о той игре. Еще одна мотивация — 27 очков между нами и соперником. Мы хотели показать свой прогресс.

— Как вы готовили команду к этому матчу, учитывая скорый финал Кубка?

— Для нас важно было понять, где мы сейчас находимся. Мы играли с сильнейшей командой в чемпионате, важно было сравнить себя с ними. Буквально за несколько дней у нас выбыли три центральных защитника. Здесь заслуга моих ребят — Хлусевича, Литвинова, Джикии. Мы прогрессируем в тактике, такие матчи дают нам это понять.

— Как на вас и на команду влияет то, что российские клубы не выступят в еврокубках в следующем сезоне?

— У меня нет проблем с мотивацией. Спорт не должен касаться этого дела, ребята не заслуживали исключения из Лиги Европы. Что касается меня, то мне нравится то, что я делаю. Мне нравится, как команда прогрессирует.

— Должны ли болельщики отказаться от бойкота перед финалом Кубка?

— У «Спартака» лучшие болельщики в России. Мне очень жаль, что за время работы в России я не увидел наш стадион со всеми болельщиками. Они очень важны для нас, они приносят команде очки. Такое сожаление у меня есть. Конечно, я бы хотел, чтобы болельщики отказались от бойкота и пришли на финал Кубка.

— В матче с «Химками» в последнем туре вы будете экспериментировать или выставите состав с прицелом на финал Кубка?

— Я не экспериментирую. Моя задача — выставить лучший состав на конкретную игру. Мы были вынуждены делать определенные замены сегодня, у нас выбыл ряд центральных защитников. Я рад, что в составе много разноплановых игроков — например, Мозес и Промес. Отмечу сегодня и Рассказова, он хорошо отработал на фланге. Хлусевич играл на непривычной позиции и помог команде.