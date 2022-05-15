«Спартак» не смог победить своих «чудовищ». Но Ваноли заслужил комплимент
Перед матчем с «Зенитом» красно-белые выпустили смелый ролик: с критикой РФС («проклятый старый дом» на Народной, 7), гегемонии «Зенита», а также всех «чудовищ» российского футбола (судейство, бюджетные деньги, фарм-клубы). Спасителем отрасли в ролике, понятно, выступает белый и пушистый «Спартак».
За полем москвичи были весьма креативны, но грош цена таким дерзким творениям, если в игре ты не гордый рыцарь, а лузер-неудачник, каким, будем откровенны, спартаковцы в большей части сезона и выглядели. Фразу гендиректора клуба Евгения Мележикова о необходимости чемпионства к столетию «позарез» припоминали постоянно. Она действительно яркая, а забавной стала уже на старте РПЛ, когда выяснилось, что красно-белым уготована в лучшем случае роль середняка.
Никаким золотом в итоге, конечно, и не пахло, наоборот, в какой-то момент возникла даже перспектива стыковых матчей. До полного позора дело не дошло, однако вряд ли это кого-то из болельщиков «Спартака» сильно порадовало.
Словом, кампания проиграна уже давно, но всегда есть место подвигу в отдельной битве. Позорные 1:7 в Питере в первом круге требовали сатисфакции. Пусть не с разгромным счетом, однако поставить на место невского гегемона хотя бы в отдельной встрече — хороший бонус на финише сезона. А уж если потом и Кубок взять...
Паоло Ваноли понимал, что всего двумя точечными успехами способен резко развернуть расклад в свою пользу. Тем обиднее для итальянца пропустить в самой концовке, когда три очка уже маячили перед глазами.
Впрочем, и ничья — нормальный расклад. Да, «Зенит» не включал максимальные обороты (показателен эпизод, когда Вендел убрал ноги в центре поля), но это его проблемы. Так что Ваноли в целом может гордиться заочной дуэлью с Руем Виторией, уступившим 1:7. Хозяева «Открытие Банк Арены» на сей раз не были авантюристами, и даже с Рассказовым, пожарившим в первом круге, действовали в обороне максимально строго. Много вы вспомните настоящих голевых моментов у гостей? Кроме гола, так сразу ничего в голову и не приходит.
Концентрация сзади с быстрыми контратаками могли вознести Ваноли за счет важной победы над чемпионом. Не удалось, битва не выиграна. Однако и ничья с «Зенитом» в нынешней ситуации — точно не повод для обструкции. Паоло заслужил легкий комплимент.
А итоговую оценку его работы даст кубковый финал против «Динамо».
P. S. Сергей Семак же остается «черной меткой» для «Спартака»: в девяти матчах во главе «Зенита» против самого принципиального соперника в РПЛ (один, в сентябре 2015-го, в качестве врио в штабе Андре Виллаш-Боаша) одержаны четыре победы при пяти ничьих. Разность мячей вообще потрясающая — 17:7. Плюс успех в полуфинале Кубка-2019/20 — 2:1. И вот как раз с будущим Сергея Богдановича все предельно ясно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0