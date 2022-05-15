«Спартак» не смог победить своих «чудовищ». Но Ваноли заслужил комплимент

Красно-белые перед матчем с «Зенитом» накалили атмосферу, выложив провокационный ролик. Но на поле спартаковцы смогли добиться лишь ничьей.

Перед матчем с «Зенитом» красно-белые выпустили смелый ролик: с критикой РФС («проклятый старый дом» на Народной, 7), гегемонии «Зенита», а также всех «чудовищ» российского футбола (судейство, бюджетные деньги, фарм-клубы). Спасителем отрасли в ролике, понятно, выступает белый и пушистый «Спартак».

За полем москвичи были весьма креативны, но грош цена таким дерзким творениям, если в игре ты не гордый рыцарь, а лузер-неудачник, каким, будем откровенны, спартаковцы в большей части сезона и выглядели. Фразу гендиректора клуба Евгения Мележикова о необходимости чемпионства к столетию «позарез» припоминали постоянно. Она действительно яркая, а забавной стала уже на старте РПЛ, когда выяснилось, что красно-белым уготована в лучшем случае роль середняка.

Никаким золотом в итоге, конечно, и не пахло, наоборот, в какой-то момент возникла даже перспектива стыковых матчей. До полного позора дело не дошло, однако вряд ли это кого-то из болельщиков «Спартака» сильно порадовало.

Словом, кампания проиграна уже давно, но всегда есть место подвигу в отдельной битве. Позорные 1:7 в Питере в первом круге требовали сатисфакции. Пусть не с разгромным счетом, однако поставить на место невского гегемона хотя бы в отдельной встрече — хороший бонус на финише сезона. А уж если потом и Кубок взять...

Паоло Ваноли понимал, что всего двумя точечными успехами способен резко развернуть расклад в свою пользу. Тем обиднее для итальянца пропустить в самой концовке, когда три очка уже маячили перед глазами.

Квинси Промес и Далер Кузяев в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Впрочем, и ничья — нормальный расклад. Да, «Зенит» не включал максимальные обороты (показателен эпизод, когда Вендел убрал ноги в центре поля), но это его проблемы. Так что Ваноли в целом может гордиться заочной дуэлью с Руем Виторией, уступившим 1:7. Хозяева «Открытие Банк Арены» на сей раз не были авантюристами, и даже с Рассказовым, пожарившим в первом круге, действовали в обороне максимально строго. Много вы вспомните настоящих голевых моментов у гостей? Кроме гола, так сразу ничего в голову и не приходит.

Концентрация сзади с быстрыми контратаками могли вознести Ваноли за счет важной победы над чемпионом. Не удалось, битва не выиграна. Однако и ничья с «Зенитом» в нынешней ситуации — точно не повод для обструкции. Паоло заслужил легкий комплимент.

А итоговую оценку его работы даст кубковый финал против «Динамо».

P. S. Сергей Семак же остается «черной меткой» для «Спартака»: в девяти матчах во главе «Зенита» против самого принципиального соперника в РПЛ (один, в сентябре 2015-го, в качестве врио в штабе Андре Виллаш-Боаша) одержаны четыре победы при пяти ничьих. Разность мячей вообще потрясающая — 17:7. Плюс успех в полуфинале Кубка-2019/20 — 2:1. И вот как раз с будущим Сергея Богдановича все предельно ясно.