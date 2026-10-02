Бранко рассказал, как его обманули при переезде в «Шинник»: «Нет, брат, это не Москва»

Экс-защитник «Шинника» Серж Бранко в интервью «СЭ» рассказал об обмане при переезде в Россию.

— Какое впечатление произвела Москва?

— Прилетаю — все в снегу! А я надел свои лучшие туфли. Дорогие, Hugo Boss! И сразу утонул в них в сугробах.

Из аэропорта мы поехали на вокзал. Добирались, кажется, часа три. Я спросил: «Почему так долго?» Мне сказали: «Не переживай, едем». Я лишь уточнил: «Хорошо, а это же Москва?» Ответ был утвердительным.

Но когда увидел поезд, не выдержал: «Слушайте, на этом я не поеду!»

— Что было дальше?

— Вызвали машину, красивый лимузин. Сел в него и услышал от водителя: «Ну что, отвезу тебя на место. В Ярославль». Спрашиваю: «Ярославль? Это же Москва?» А он: «Нет, брат, это не Москва. Два-три часа езды». Ну ладно, едем. Через два часа уточняю: «Долго еще?» Водитель говорит: «Почти приехали, еще часа два». Что?! Уже два раза по два часа! Сразу подумал: «Вы меня хотите убить или похитить?!»

— Но ехать продолжили?

— Я позвонил Алексею и Герману. Сказал, что хочу вернуться. Ткаченко ответил: «Нет, у тебя контракт на пять лет, сначала съезди туда, а если не понравится — на следующей неделе поговорим». Мы добирались, наверное, часов пять-шесть, а еще же была зима, ночь, ничего не видно...

Когда наконец-то прибыли, я был очень зол. Но меня поселили в хороший пятизвездочный отель, полный сервис! И сказали: «Завтра тренировка».

Я не соглашался: «Не поеду, не буду играть, потому что мне говорили, что это Москва. А это не Москва — мы сюда шесть часов добирались!»

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

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