ЦСКА благодаря дублю Хайруллина обыграл минское «Динамо» и одержал седьмую победу подряд
ЦСКА на выезде победил минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.
Дубль у армейцев оформил Марат Хайруллин. Еще по одной шайбе забросили Роберт Хэмилтон и Иван Дроздов. Единственный гол хозяев на счету Даниила Сотишвили.
ЦСКА одержал седьмую победу подряд и с 16 очками занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Динамо» (10 очков) идет восьмым на «Западе».
В следующем матче ЦСКА дома сыграет в дерби с московским «Динамо», а минчане примут «Локомотив». Обе игры пройдут 3 октября.
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|5
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|6
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|5
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|18
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|11
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|8
|2
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|5
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|9
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|3
|13
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|11
|5
|6
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|7
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|4
|7
|12
|8
|Динамо М
|13
|5
|8
|12
|9
|Спартак
|11
|5
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|11
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|Лада
|12
|1
|11
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|Сочи
|11
|2
|9
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|3.10
|17:00
|Северсталь – Шанхай Дрэгонс
|2 : 1 ОТ
|3.10
|17:00
|СКА – Адмирал
|6 : 5 Б
|3.10
|17:00
|ЦСКА – Динамо М
|4 : 3 Б
|3.10
|17:10
|Динамо Мн – Локомотив
|4 : 3
|3.10
|19:30
|Сочи – Торпедо НН
|0 : 6
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