Бранко: «В России ел только сгущенку с хлебом. Самое неприятное — картофельное пюре и белый суп»

Экс-защитник «Шинника» Серж Бранко в интервью «СЭ» ответил на вопрос о русской кухне.

— Вы рассказывали, что в Ярославле ели только сгущенку.

— Это правда. Я не любил русскую еду. А из-за того, что меня обманули, я вообще ничего есть не хотел. В итоге пошел в магазин рядом с отелем. Искал, искал — и увидел сгущенное молоко. Купил десять банок! Принес в номер и ел только его с хлебом... Мне говорили: «Нельзя, есть же нормальная еда». Но я пробовал — не понравилось.

Поэтому меня все стали звать Сгущенка. Куда бы я ни пошел, каждый игрок звал меня Сгущенка. Даже когда переехал в Самару — да и в других городах, где бы я ни появлялся, — везде продолжали звать меня так же.

— Какое русское блюдо показалось вам самым неприятным?

— Что-то вроде картофельного пюре... И еще мне давали какой-то белый суп. Все, что мне понравилось — это сгущенка с блинами.

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

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