«Факел» ведет переговоры с Ильзатом Ахметовым

Как стало известно «СЭ», «Факел» ведет переговоры с бывшим полузащитником «Зенита» Ильзатом Ахметовым. Воронежский клуб хочет до конца трансферного окна усилить центр полузащиты.

25 августа журналист Иван Карпов сообщал об интересе воронежского клуба к 28-летнему россиянину, но игрок тогда отказался от перехода.

Последним клубом Ахметова стал «Зенит», за который он провел во всех турнирах 21 матч и не отметился результативными действиями. Вместе с питерцами полузащитник стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В сезоне-2025/26 хавбек выступал за «Крылья Советов» на правах аренды. Он забил 2 гола и отдал 8 результативных передач в 31 матче. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ахметова в 1,5 миллиона евро.