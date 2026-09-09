Кривцов признан лучшим игроком РПЛ в июле и августе

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов признан лучшим футболистом РПЛ по итогам июля и августа, сообщает пресс-служба турнира.

На награду также претендовали Максим Глушенков и Александр Соболев (оба — «Зенит»), Мирлинд Даку («Рубин"/"Спартак»), Иван Олейников («Крылья Советов»), Жубал («Краснодар»), Лечи Садулаев и Эгаш Касинтура (оба — «Ахмат»), Маркиньос («Спартак»).

На старте чемпионата Кривцов забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Он отличился в матче с «Рубином» (3:1), оформил дубль во встрече с «Факелом» (3:2) и отдал голевую передачу в игре со «Спартаком» (2:1).

Кривцов победил в голосовании экспертов РПЛ, получил один голос от комментаторов и занял второе место по итогам голосования болельщиков.

19 августа полузащитник получил травму в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо» (1:0). Ожидается, что футболист пропустит несколько месяцев.