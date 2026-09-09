Слуцкий — о ЦСКА: «Нет запаса прочности, чтобы претендовать на чемпионство»

Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» поделился мнением о результатах армейцев.

Слуцкий работал в ЦСКА в 2009-2016 годах.

— Как вам ЦСКА в этом сезоне?

— Я не особо слежу за РПЛ, но мне очень нравится, что появились большие звезды: Батраков, Кисляк, которые готовы переходить в европейские клубы. Трансфер Леши тому подтверждение. Я рассматриваю ЦСКА как большую группу молодых интересных футболистов. Помимо Кисляка, таковыми являются Данилов и Глебов. В отдельно взятом матче ЦСКА может составить конкуренцию любой команде, но пока нет запаса прочности, чтобы претендовать на чемпионство. Доминация «Зенита» и «Краснодара» (интервью записывалось до 7-го тура РПЛ. — Прим. «СЭ») неудивительна, потому что обе команды имеют победный опыт в последних сезонах. Этот опыт не выкинуть в мусорное ведро.

Для того, чтобы ЦСКА претендовал на статус таких клубов, армейцам необходимо стабильно и качественно играть, набирать очки даже не в «выигрышных» матчах. Пока такого нет.

ЦСКА находится на второй позиции в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. В 8-м туре армейцы 12 сентября сыграют дома с «Рубином».