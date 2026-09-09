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Суд разрешил допросить соучастника Квинси Промеса по делу о наркотиках

Суд разрешил допросить соучастника Квинси Промеса по делу о наркотиках

Павел Лопатко

Апелляционный суд постановил, что кузен экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса Мэрилио Вердвахтер может быть допрошен по поводу новых показаний футболиста на слушании, назначенном на ноябрь, сообщает NL Times.

Ранее Промес впервые дал показания во время закрытого слушания по своему делу о причастности к контрабанде более 1350 килограммов кокаина в 2020 году. 34-летний Промес был допрошен в течение целого дня в июне 2026 года по поводу своей роли и роли своего кузена. В том числе он объяснил, как оказался вовлеченным в это дело. Также Промес рассказал о специально подготовленных устройствах связи, которые использовали сообщники.

В 2024 году бывший футболист был приговорен к 6 годам заключения за участие в контрабанде. В ходе первоначального судебного разбирательства Промес отсутствовал на всех слушаниях и отрицал свою причастность.

Вердвахтер был приговорен в апелляционном порядке в марте к 3 годам и 8 месяцам заключения, что является значительно более мягким приговором, чем 6 лет, назначенные ему на первоначальном судебном разбирательстве.

Слушания по существу дела Промеса назначены на 30 ноября и 2 декабря. Тогда же он предстанет перед судом по обвинению в нанесении ножевого ранения Вердвахтера в 2020 году. Нападение было совершено с использованием перочинного ножа во время вечеринки в Абкоуде. Суд первой инстанции ранее вынес приговор Промесу по этому делу — 1,5 года лишения свободы.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й. Он провел 235 матчей за красно-белых во всех турнирах, забив 114 голов и отдав 59 голевых передач.

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Квинси Промес
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