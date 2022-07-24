Орлов об Абаскале: «От него, как и от Тедеско, идет правильная энергетика»

Известный комментатор Геннадий Орлов отдал должное главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

— Если говорить непосредственно об игре красно-белых, то виден прогресс. От тренера идет правильная энергетика. Так, кстати, было и при Тедеско, когда москвичи заняли второе место. Игроки заряжены, по-хорошему агрессивны. Есть движение, довольно высокий темп, мысль.

Абаскаль правильно расставил игроков, понял, что Мозеса не нужно использовать крайним защитником. Он гораздо полезнее в средней линии. Это же лидер, вожак. Мозес, как Клаудиньо и Малком, все время ищет игру, способен вести за собой. Техничный парень, выделяется. И Промес начал оживать, поработал над собой. Понял, что пора давать результат.

Соболев, как говорится, постройнел. Неплох в подыгрыше, нацелен на ворота. Но ему надо играть аккуратнее. Пора уже выгнать из себя «провинцию». Ну что из тебя все это лезет? Ты же в столичной команде выступаешь! Что это за жесты? Разве мог себе позволить такое Игорь Нетто или Никита Симонян? В голове не укладывается.

А Соболев раньше падал, нырял, требовал пенальти. Теперь фолит, грубит, переходит грань, провоцирует. Это называется — антиобаяние! Пора взрослеть, а он все еще провинциал... Со стороны это плохо выглядит.

Видно, что Абаскаль — тренер. Повторю, чью-то мысль. Дайте ему хотя бы 100 дней. Не мешайте ему. Игроки его поняли. Сейчас «Спартак» выглядит иначе. Прослеживается поступательное движение вверх.

Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. Вчера, 23 июля красно-белые одержали первую победу под руководством 33-летнего испанца: команда обыграла «Краснодар» (4:1) во втором туре РПЛ.