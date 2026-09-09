Слуцкий — о пенальти в Воронеже: «Каждый раз думаешь: «Нет, этого не может быть»

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» оценил судейство в РПЛ в этом сезоне.

Экспертно-судейская комиссия поддержала решение главного арбитра Антона Фролова назначить пенальти в ворота «Факела» в матче с «Зенитом» (0:1) в 6-м туре РПЛ. Такой вердикт вынесен большинством голосов членов ЭСК.

— Как вам судейство в РПЛ в этом сезоне? Недавно огромный резонанс вызвал пенальти в Воронеже в матче «Факел» — «Зенит»...

— Каждый раз, когда я думаю, что судейство в РПЛ меня не удивит, это все-таки происходит. С этой задачей справляются. Я много лет назад высказался о судействе в России — с тех пор мое мнение не изменилось.

Что касается пенальти в Воронеже, то представляю, что в такие моменты испытывают тренеры и футболисты «Факела». Каждый раз ты думаешь: «Нет, этого не может быть». Но после происходят и более аховые ситуации...

29 августа «Зенит» победил «Факел» со счетом 1:0 благодаря пенальти на 90+1-й минуте, который Фролов назначил после падения в борьбе за мяч полузащитника гостей Даниила Кондакова с воронежцем Равилем Нетфуллиным.