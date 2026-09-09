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Слуцкий — о пенальти в Воронеже: «Каждый раз думаешь: «Нет, этого не может быть»

Судейство

Слуцкий — о пенальти в Воронеже: «Каждый раз думаешь: «Нет, этого не может быть»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» оценил судейство в РПЛ в этом сезоне.

Экспертно-судейская комиссия поддержала решение главного арбитра Антона Фролова назначить пенальти в ворота «Факела» в матче с «Зенитом» (0:1) в 6-м туре РПЛ. Такой вердикт вынесен большинством голосов членов ЭСК.

— Как вам судейство в РПЛ в этом сезоне? Недавно огромный резонанс вызвал пенальти в Воронеже в матче «Факел» — «Зенит»...

— Каждый раз, когда я думаю, что судейство в РПЛ меня не удивит, это все-таки происходит. С этой задачей справляются. Я много лет назад высказался о судействе в России — с тех пор мое мнение не изменилось.

Что касается пенальти в Воронеже, то представляю, что в такие моменты испытывают тренеры и футболисты «Факела». Каждый раз ты думаешь: «Нет, этого не может быть». Но после происходят и более аховые ситуации...

29 августа «Зенит» победил «Факел» со счетом 1:0 благодаря пенальти на 90+1-й минуте, который Фролов назначил после падения в борьбе за мяч полузащитника гостей Даниила Кондакова с воронежцем Равилем Нетфуллиным.

Леонид Слуцкий.Леонид Слуцкий: «Мне не общаться с Головиным, если он перейдет в «Спартак»? Приму любой его выбор»

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РПЛ
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
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Зенит

 5
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Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
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Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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