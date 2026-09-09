Слуцкий: «Возможный переход Головина в «Спартак»? И что, мне перестать с ним общаться?»

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении полузащитника «Монако» Александра Головина в РПЛ.

— В России скоро закроется трансферное окно — при этом давно идет обсуждение возможного возвращения Александра Головина в РПЛ. Вы все так же скептически относитесь к этому сценарию?

— Мы с ним все время на связи, поэтому я не хочу бежать впереди паровоза. Понимаю, что за время пути собака могла подрасти — Саше уже 30 лет. Понятно, что он где-то прислушивается, но выбор будет за ним. Я приму любое его решение.

— Даже переход в «Спартак»?

— И что, мне перестать общаться с человеком, с которым знаком больше десяти лет? Насколько я знаю, такой вопрос не стоит.

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2026/27 он принял участие в 3 матчах и отдал 2 результативные передачи. Действующий контракт россиянина с монегасками рассчитан до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.