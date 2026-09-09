Бабаев близок к переходу из московского «Динамо» в махачкалинское

По данным «СЭ», футболист «Динамо» Ульви Бабаев сегодня тренировался индивидуально из-за переговоров по переходу в махачкалинское «Динамо».

Стороны обсуждают как вариант с арендой, так и полноценный трансфер 22-летнего полузащитника.

Бабаев является воспитанником московского «Динамо». За основную команду он провел 26 матчей, забил 5 голов и сделал 1 результативный пас. Контракт игрока действует до лета 2030 года.