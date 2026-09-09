Слуцкий: «Называют «медиатренером»? Пусть добьются похожих результатов КВНщика и медиатренера, тогда и поговорим»

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» прокомментировал то, что его называют медиатренером.

Ранее Слуцкий возглавил сборную России по медиафутболу, которая в первом матче под его руководством обыграла сборную Таджикистана (4:3).

— Некоторые вас уже называют медиатренером. Согласны с такой приставкой — медиа?

— Сайт РПЛ совсем недавно выложил статистику, и там показано, что мне принадлежат два самых больших тренерских рекорда: я одержал больше всех побед и набрал больше всего очков.

Тогда кем являются другие специалисты, когда по достижениям, трофеям и качеству работы рекордсмен — медиатренер? Я работал в национальной сборной, в разных чемпионатах, участвовал в европейской и азиатской Лиге чемпионов. Если я для многих медиатренер, ну, окей, пусть будет так. Я просто четко разделяю медийность и тренерство.

Мне действительно нравится развиваться в медиа — это вызывает большое количество положительных эмоций. Но при этом, опять же, разделяю это с тренерской работой, в которой у меня есть большая статистика и достижения. Я работал с такими игроками, с которыми не работал никто из российских специалистов. Но я прекрасно понимаю все эти возгласы. Работая в ЦСКА, я участвовал в КВН как приглашенная звезда. Тогда все кричали: «Леня — КВНщик». Мне это по барабану. Пусть добьются похожих результатов КВНщика и медиатренера, тогда и поговорим.

Вместе с ЦСКА Слуцкий трижды выигрывал чемпионат России, дважды — Кубок России, дважды — Суперкубок России, вместе с «Шанхай Шэньхуа» он дважды выиграл Суперкубок Китая и дважды завоевал серебро чемпионата Китая.