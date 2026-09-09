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Слуцкий: «Называют «медиатренером»? Пусть добьются похожих результатов КВНщика и медиатренера, тогда и поговорим»

Слуцкий: «Называют «медиатренером»? Пусть добьются похожих результатов КВНщика и медиатренера, тогда и поговорим»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» прокомментировал то, что его называют медиатренером.

Ранее Слуцкий возглавил сборную России по медиафутболу, которая в первом матче под его руководством обыграла сборную Таджикистана (4:3).

— Некоторые вас уже называют медиатренером. Согласны с такой приставкой — медиа?

— Сайт РПЛ совсем недавно выложил статистику, и там показано, что мне принадлежат два самых больших тренерских рекорда: я одержал больше всех побед и набрал больше всего очков.

Тогда кем являются другие специалисты, когда по достижениям, трофеям и качеству работы рекордсмен — медиатренер? Я работал в национальной сборной, в разных чемпионатах, участвовал в европейской и азиатской Лиге чемпионов. Если я для многих медиатренер, ну, окей, пусть будет так. Я просто четко разделяю медийность и тренерство.

Мне действительно нравится развиваться в медиа — это вызывает большое количество положительных эмоций. Но при этом, опять же, разделяю это с тренерской работой, в которой у меня есть большая статистика и достижения. Я работал с такими игроками, с которыми не работал никто из российских специалистов. Но я прекрасно понимаю все эти возгласы. Работая в ЦСКА, я участвовал в КВН как приглашенная звезда. Тогда все кричали: «Леня — КВНщик». Мне это по барабану. Пусть добьются похожих результатов КВНщика и медиатренера, тогда и поговорим.

Вместе с ЦСКА Слуцкий трижды выигрывал чемпионат России, дважды — Кубок России, дважды — Суперкубок России, вместе с «Шанхай Шэньхуа» он дважды выиграл Суперкубок Китая и дважды завоевал серебро чемпионата Китая.

Леонид Слуцкий.Леонид Слуцкий: «Мне не общаться с Головиным, если он перейдет в «Спартак»? Приму любой его выбор»

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Леонид Слуцкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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