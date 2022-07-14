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Литвинов считает Абаскаля тренером, похожим на Тедеско

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» поделился эмоциями от работы с новым главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

— Что ты думаешь по поводу работы с Абаскалем? Как тебе работается вместе с ним?

— Он хороший тренер. Абаскаль очень похож на Тедеско — молодая кровь, перспективный специалист. У него в работе виден энтузиазм. Разница в возрасте не играет никакой роли. Он наш тренер, о его возрасте даже думать не надо.

Руслан Литвинов. «Обидно, что такой человек покинул наш клуб. Мне очень нравился этот специалист». Литвинов — об уходе Луки Каттани и Суперкубке

Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
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