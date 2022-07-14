Литвинов считает Абаскаля тренером, похожим на Тедеско

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» поделился эмоциями от работы с новым главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

— Что ты думаешь по поводу работы с Абаскалем? Как тебе работается вместе с ним?

— Он хороший тренер. Абаскаль очень похож на Тедеско — молодая кровь, перспективный специалист. У него в работе виден энтузиазм. Разница в возрасте не играет никакой роли. Он наш тренер, о его возрасте даже думать не надо.