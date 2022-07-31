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«Чем больше я смотрю наш чемпионат, тем больше удивляюсь». Абаскаль — после разгрома «Оренбурга»

Абаскаль подвел итоги матча с «Оренбургом»
Артем Бухаев
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фанаты «Спартака» поддерживают команду в матче против «Оренбурга».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Пресс-конференция главного тренера «Спартака».

— Мы отлично начали эту игру, использовав стандарты, которые отрабатывали вчера, — сказал после победы над «Оренбургом» главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — Во втором тайме нам нужно было лучше контролировать игру. Соперник позволял создавать много моментов, мы должны были использовать свободное пространство правильнее. Благодарен футболистам, которые вышли на замену. Они также создали много шансов у ворот «Оренбурга». Как я уже сказал, мне понравился старт игры — да, не без ошибок, но будем работать дальше.

— Правильно ли мы поняли, что, говоря об ошибках, вы имеете в виду слабую реализацию моментов?

— Действительно, мы должны реализовывать моменты более хладнокровно. Нужно быть уверенным в себе! Чем больше я смотрю наш чемпионат, тем больше удивляюсь: все команды бьются до конца, лидеры могут потерять очки в любом матче!

31&nbsp;июля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. Красно-белые одержали крупную победу. У «Спартака» — вторая крупная победа подряд. Красно-белые в лидерах вместе с «Зенитом» и ЦСКА

Мы тоже многое позволяем соперникам, так бывает. Но необходимо работать над тем, чтобы контролировать игру все 90 минут. Хотел бы отдать должное футболистам. Сегодня они не позволили «Оренбургу» перевернуть игру. Но над реализацией нужно работать.

— В чем заключалась наработка стандарта при первом голе? Показалось, что это больше ошибка вратаря.

— Мы много изучали, как соперник действует при стандартах. Знали, что на дальней штанге есть пустая зона. И отрабатывали это на вчерашней тренировке. Вратарю тяжело забрать мяч из-за скопления футболистов.

Бывает, что изучение стандартов может и не понадобиться в игре. Но мы уделяем этому аспекту много внимания.

Фанаты "Спартака" поддерживают команду в матче против "Оренбурга". Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Фанаты «Спартака» поддерживают команду в матче против «Оренбурга».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Как вам игра Мартинса?

— Мы очень хорошо его знаем. Это сильный игрок. Выступал в Швейцарии, где я работал. Его сильное качество — принимать мяч из второй линии и завершать. Отмечу, что Зобнин сегодня тоже сыграл хорошо.

— Как оцените игру Пруцева?

— Вы видели, что он провел хороший матч. Пруцев может играть «бокс ту бокс», хорош на коротких дистанциях и заслуживает места в основном составе, бьется за него. Он добавил нам компактности в атаке. Позволил лучше контролировать матч.

— Почему Зиньковский не выходит с первых минут?

— Потому что на поле выходит 11 футболистов.

— Игнатов не выходит даже на замену.

— Я верю в Игнатова и в его талант. Мы анализируем его действия. Он часто остается на вторую тренировку. Но опять же — в старте выходят 11 человек. Игнатов знает, что я ему доверяю. Уверен, когда он получит шанс, то воспользуется им как нужно.

— Выход Маслова — жест доверия или тактический ход?

— Павел отлично работал на тренировках. Он показывал себя как большой профессионал и заслужил этот выход на поле. Мы ему доверяем.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
2
1
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У «Спартака» — вторая крупная победа подряд. Красно-белые в лидерах вместе с «Зенитом» и ЦСКА
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
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 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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