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Лев Лещенко признался, что является поклонником игрока Краснодара Никиты Кривцова

Лещенко признался, что является поклонником Кривцова: «Таких игроков давно не было»

Дарик Агаларов
корреспондент

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» рассказал, кому из игроков РПЛ он симпатизирует.

«Краснодар» потерял лучшего футболиста нашего чемпионата — Кривцова. Он явно лучший игрок РПЛ по всем параметрам. То, как он выступал в начале сезона... Я его поклонник. Таких игроков давно не было. Российский футбол вообще мне нравится сейчас. Он очень конкурентноспособный и бескомпромиссный. Много хороших команд и футболистов. Жалко, что мы не выступаем на международном уровне. У нас могла бы получиться хорошая сборная», — сказал Лещенко «СЭ».

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов признан лучшим футболистом РПЛ по итогам июля и августа. На старте чемпионата футболист забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу.

19 августа полузащитник получил травму в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо» (1:0). Ожидается, что футболист пропустит несколько месяцев.

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Никита Кривцов
РПЛ
ФК Краснодар
Лев Лещенко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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