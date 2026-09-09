Лещенко признался, что является поклонником Кривцова: «Таких игроков давно не было»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» рассказал, кому из игроков РПЛ он симпатизирует.

«Краснодар» потерял лучшего футболиста нашего чемпионата — Кривцова. Он явно лучший игрок РПЛ по всем параметрам. То, как он выступал в начале сезона... Я его поклонник. Таких игроков давно не было. Российский футбол вообще мне нравится сейчас. Он очень конкурентноспособный и бескомпромиссный. Много хороших команд и футболистов. Жалко, что мы не выступаем на международном уровне. У нас могла бы получиться хорошая сборная», — сказал Лещенко «СЭ».

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов признан лучшим футболистом РПЛ по итогам июля и августа. На старте чемпионата футболист забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу.

19 августа полузащитник получил травму в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо» (1:0). Ожидается, что футболист пропустит несколько месяцев.