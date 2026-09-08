«Балтика» подписала нападающего «Ростова» Голенкова

«Балтика» объявила о трансфере нападающего «Ростова» Егора Голенкова.

Клуб из Калининграда подписал контракт с 27-летним россиянином до конца июня 2029 года.

Голенков выступал за «Ростов» с февраля 2022 года. Он провел за команду 165 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 19 результативных передач.