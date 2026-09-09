В CAS пока не определили дату слушания по апелляции «Ахмата» на трансферный запрет

Дата слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляции «Ахмата» на запрет регистрировать новых футболистов пока не определена.

«Слушание по этой процедуре еще не назначено. В настоящее время стороны обмениваются письменными заявлениями, и сроки проведения процедуры будут установлены по их согласию», — цитирует ТАСС пресс-службу CAS.

16 июля июля ФИФА наложила запрет трансферы на грозненский клуб. 26 июля генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал «СЭ», что клуб подал иск в CAS по делу о запрете на трансферы. На следующий день в CAS подтвердили получение иска.

5 августа «Ахмат» объявил, что CAS приостановил действие запрета на регистрацию новых футболистов на время рассмотрения апелляции.