Кузнецов — о срыве перехода Олейникова в «Рубин»: «Это непорядочно! За такое надо наказывать»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился с «СЭ» мнением о срыве перехода полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова в «Рубин».

«Если за Олейникова боролось столько команд, значит, парень на виду и соответствует уровню. Тем более за ним охотились далеко не слабые клубы. Но когда футболист фотографируется с майкой, договаривается об условиях личного контракта, а затем просто не приезжает на медосмотр — надо наказывать. Не имеет значения, что произошло. Думаю, за такое в регламенте должно быть предусмотрено наказание. Это непорядочно!» — сказал Кузнецов «СЭ».

7 сентября «Рубин» сообщил о срыве трансфера хавбека. 28-летний игрок отказался от перехода в казанский клуб.

Олейников выступает за «Крылья Советов» с августа 2024 года. Он провел 71 матч за самарцев во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, ЦСКА заплатит «Крыльям Советов» за трансфер Олейникова 100 миллионов рублей. Еще 120 миллионов составят подъемные и выплаты агентам игрока.