Кузнецов — о срыве перехода Олейникова в «Рубин»: «Это непорядочно! За такое надо наказывать»
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился с «СЭ» мнением о срыве перехода полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова в «Рубин».
«Если за Олейникова боролось столько команд, значит, парень на виду и соответствует уровню. Тем более за ним охотились далеко не слабые клубы. Но когда футболист фотографируется с майкой, договаривается об условиях личного контракта, а затем просто не приезжает на медосмотр — надо наказывать. Не имеет значения, что произошло. Думаю, за такое в регламенте должно быть предусмотрено наказание. Это непорядочно!» — сказал Кузнецов «СЭ».
7 сентября «Рубин» сообщил о срыве трансфера хавбека. 28-летний игрок отказался от перехода в казанский клуб.
Олейников выступает за «Крылья Советов» с августа 2024 года. Он провел 71 матч за самарцев во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 12 результативных передач.
Ранее сообщалось, ЦСКА заплатит «Крыльям Советов» за трансфер Олейникова 100 миллионов рублей. Еще 120 миллионов составят подъемные и выплаты агентам игрока.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0