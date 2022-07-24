«Дайте Абаскалю хотя бы 100 дней! Он тренер. А Соболев все еще «провинциал». Орлов — о «Зените» и «Спартаке»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился с «СЭ» своими впечатлениями от первых туров РПЛ.

Сычевой не Дзюба, он — другой

— Сначала нужно констатировать, что наш футбол пострадал из-за решений ФИФА. Российские команды потеряли легионеров. Из того же «Динамо» уехал Шиманьски — большой мастер для РПЛ. Сильно «потрепали» «Краснодар».

«Зенит» в этом плане, можно сказать, уцелел. Была в свое время сделана ставка на бразильцев, южноамериканцев, и она в общем-то себя оправдала. Лидеры остались.

Но в целом, безусловно, из-за оттока сильных иностранцев РПЛ просела. Ну и как теперь прогрессировать молодым игрокам, когда рядом нет мастеров? Это проблема... Я сочувствую клубам РПЛ. Потратили немалые деньги на легионеров и их лишились.

В то же время заметно, что интерес к футболу в нашей стране растет. В Воронеже продали 12 тысяч абонементов. Это потрясающе! Футбольный город. А сколько людей посмотрело Суперкубок?!

Появляются новые звезды. С каким наслаждением я вчера наблюдал за игрой Сычевого из «Оренбурга»! Он действительно многое умеет! Кто-то из комментаторов или экспертов сравнил его с Дзюбой. Но я бы так не сказал. Нет, он другой. Резче, подвижнее, быстрее, техничнее. Как на замахах убрал двух соперников и с левой пробил в дальний?! Дзюба брал другим: ростом, габаритами, напором.

Трансферная политика «Зенита» себя оправдывает. Сколько попаданий!

Давайте о «Зените». Я вам уже говорил, что в матче с «Химками» питерцы выглядели как «академики». Это в принципе нормальное психологическое состояние игроков после добротного контрольного матча с «Црвеной Звездой» и крупной победы над «Спартаком» в Суперкубке. И где-то подсознательно игроки немного расслабились. Хотя красно-белые — это не показатель. 10-е место в чемпионате... Отсюда, думаю, и ничья в первом туре.

А вот в поединке с «Крыльями» подопечные Семака реабилитировались, показали, на что они способны. Вновь понравился Родригао. Отличное приобретение. В строй вернулся Ловрен. Вырисовывается серьезная, надежная связка. Чистякову придется сильно постараться, чтобы отвоевать место в составе. А для этого нужно иметь характер.

Вообще, считаю, в последние годы трансферная философия «Зенита» себя оправдывает. После Манчини, при котором в команде появилась колония аргентинцев, питерцы поняли главное: приглашать нужно только точечно и тех, кто сильнее уже имеющихся игроков.

И смотрите, какие попадания! Азмун, Ракицкий, Барриос. Затем Малком, который привел Клаудиньо, Вендел и Дуглас Сантос. Все пришлись ко двору.

Есть вопросы к Сергееву и Кассьерре

— Сейчас — Родригао и Кассьера. Правда, к нападающему у меня есть серьезное замечание. Но об этом ниже.

Рядом с легионерами растут Мостовой и Круговой. Вот вам и опора, костяк. А есть еще Кузяев, Сутормин, Ерохин...

Семак следует футбольной поговорке: «Покажите мне вашу полузащиту, и я скажу вам, что у вас за команда». «Зенит» здорово контролирует мяч в центре поля и создает много моментов.

Но для реализации, как известно, нужен наконечник, исполнитель. Вот тут мы и подходим к Сергееву и Кассьерре. Я, честно говоря, призадумался. Сергеев забил красивый гол «Спартаку», а против «Химок» был незаметен. Почему? Мало двигается, не активный.

Не в форме, судя по всему. Не хватает резкости... Он сейчас играет явно не так, как действовал в конце прошлого сезона. Почему-то утрачено взаимодействие с бразильцами. Поэтому и в первом туре он, откровенно говоря, провалился.

В итоге против Самары вышел Кассьерра. Но он почти не тренировался с «Зенитом» до сезона, еще не до конца понимает футбольный интеллект бразильцев.

Меня удивило другое. Он почему-то не отлипал, не отскакивал от опекунов. Просто стоял и ждал мяча. Как же так?

У тебя же перед глазами есть пример Барриоса, Вендела. Как они бегут — именно к мячу! Как открываются. Все время ищут продолжения атаки, предлагают себя. Этого качества не хватает российским игрокам. Футбольный менталитет не позволяет им все время искать мяч, отскакивать, открываться! Не должно быть никаких пауз. Почему наши футболисты останавливаются — все дело в «физике».

Бакаев? Пока он выходит со скамейки. Но качества-то есть. Рывок с места. Плюс огромное желание. Ему надо перетерпеть ситуацию. Мостовой этот этап прошел, а ведь ходили слухи, что может сменить команду. Но ничего — остался. Провел очень сильный матч с самарцами. Сейчас, как я понимаю, травму получил Кузяев, у Клаудиньо проблемы. Вот у Бакаева и появляется шанс себя проявить. Зелимхану надо быть готовым. Задатки у него хорошие.

Судья простил Соболева

— Игра «Спартака». Сначала надо сказать о том, что «Краснодар» плох. Ну и Черников в очередной раз подвел. Зачем же ты даешь судье повод показать себе красную, зачем ты ввязываешься в такие вещи, отвечаешь грубостью на грубость?! Надо же соображать! Думать! Ты же всех подводишь — просчитывай ситуацию. Месси тоже бьют, но он же не реагирует.

Теперь о Соболеве. Ну что это за безрассудство? Зачем он прыгает вперед двумя ногами в центре поля? Неужели не думает, что может нанести травму? Чего ж ты делаешь, товарищ Соболев? Получаешь желтую на ровном месте и ставишь себя на грань удаления.

А ведь его должны были выгнать с поля. Судья пожалел Соболева, не показав вторую желтую карточку. Локтем в лицо, а потом еще и начал разговаривать, жесты эти...

Многие обсуждали эпизод первого тура в матче «Ахмат» — «Спартак», считали, что вратарю Шелии нужно было показать красную карточку. Да, он поступил, конечно, некрасиво. Но посмотрите внимательно тот эпизод. Там же была атака на вратаря. Голкипер получил удар в бок от Соболева. Как говорится, кто первый начал? Ребята, вы хотя бы уважайте коллег на поле.

В советском футболе тоже хватало грубых игроков, костоломов. Вспоминаю Йожефа Сабо. Однажды он сломал ногу торпедовцу Сидорову. Провокатор! Наступал шипами на ногу защитнику и убегал... Очень грязный футболист. Не надо ему уподобляться. Давайте убирать грязь, агрессию.

Промес ожил

— Если говорить непосредственно об игре красно-белых, то виден прогресс. От тренера идет правильная энергетика. Так, кстати, было и при Тедеско, когда москвичи заняли второе место. Игроки заряжены, по-хорошему агрессивны. Есть движение, довольно высокий темп, мысль.

Абаскаль правильно расставил игроков, понял, что Мозеса не нужно использовать крайним защитником. Он гораздо полезнее в средней линии. Это же лидер, вожак. Мозес, как Клаудиньо и Малком, все время ищет игру, способен вести за собой. Техничный парень, выделяется. И Промес начал оживать, поработал над собой. Понял, что пора давать результат. Соболев, как говорится, постройнел. Неплох в подыгрыше, нацелен на ворота. Но ему надо играть аккуратнее. Пора уже выгнать из себя «провинцию». Ну что из тебя все это лезет? Ты же в столичной команде выступаешь! Что это за жесты? Разве мог себе позволить такое Игорь Нетто или Никита Симонян? В голове не укладывается.

А Соболев раньше падал, нырял, требовал пенальти. Теперь фолит, грубит, переходит грань, провоцирует. Это называется — антиобаяние! Пора взрослеть, а он все еще провинциал... Со стороны это плохо выглядит.

Видно, что Абаскаль — тренер. Повторю чью-то мысль. Дайте ему хотя бы 100 дней! Не мешайте ему. Игроки его поняли. Сейчас «Спартак» выглядит иначе. Прослеживается поступательное движение вверх.