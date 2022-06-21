Соболев — о бойкоте и целях «Спартака»: «Мне мало Кубка — хочу выиграть Суперкубок и чемпионат»
Прощание с Ваноли, знакомство с Абаскалем
— Как тебе новый тренер «Спартака»?
— Сегодня увидимся с ним после медицинского обследования.
— А ты знал его раньше?
— В плане работы я и Ваноли, и Виторию, и Тедеско не знал. Ничего страшного — все знакомятся, привыкают. Новый тренер — новые требования. Будем вникать.
— Не смущает то, что Абаскаль такой молодой?
— Тедеско тоже был молодой. Какая разница? Если хороший специалист, то возраст не имеет значения — хоть 25 лет.
— Сложно, когда тренеры меняются так часто?
— Для футболиста это плюс. Новый тренер приходит с новыми идеями. Каждый приносит что-то новое, и ты прогрессируешь.
— Как-то попрощались с Ваноли?
— Попрощались лично, когда отмечали победу в БЕТСИТИ Кубке России. В чате также попрощались и пожелали удачи друг другу.
— То есть ты уже после финала в «Лужниках» понимал, что Ваноли уйдет?
— Неправильно выразился. Тогда попрощались просто перед отпуском. А потом уже в чате написали друг другу: «Спасибо за работу».
— Как думаешь, почему Ваноли ушел?
— Я не спрашивал. Наверное, хотел быть с семьей в Италии. Сейчас ситуация не самая простая, каждый делает свой выбор.
Возможен ли бойкот Суперкубка?
— Вы обсуждали возможный бойкот Суперкубка?
— Давайте без этого.
— Но тебе хочется сыграть?
— Конечно, хочется. Это возможность выиграть трофей. Когда мы завоевали Кубок России, я понял, что этого мало. Теперь хочется взять и Суперкубок.
— «Зенит» будет играть дома, при своих трибунах.
— Я думаю, будет 50 на 50. По-другому быть не может.
— «Зенит» в погоне за второй звездой. Достаточно ли потенциала у нынешнего «Спартака», чтобы помешать питерцам?
— Будем стараться. Если брать нынешний состав, то я считаю, что нам это по силам.
Уход Бакаева, трансфер Зиньковского
— Что думаешь о возможном переходе Зиньковского в «Спартак»?
— Не знаю, переходит ли он. Я его очень хорошо знаю — если перейдет, то буду только рад. Честно говоря, вообще с ним не общались на эту тему.
— Зелимхан Бакаев теперь в «Зените».
— Это его выбор, он его сделал. Не могу сказать, что я расстроился. Я с ним по этому поводу не говорил.
— Как провел отпуск?
— В Турции. До этого посетил Астрахань, рыбачил.
— Это была рыбалка по-честному или как в «Бриллиантовой руке»?
— Абсолютно честная! Мы ездили на катере, искали рыбу.
— Что-то удалось поймать?
— Все хвалят Астрахань, но там очень «большая» вода. Поэтому мы не получили того, что хотели. Но половили судака.
— Видел публикацию в твоих соцсетях. Вы сняли какой-то анонс?
— Это Медиалига. Мы с Георгием Джикией создали свою команду. Будет называться «Бей-беги».
— Это тактика, которой «Спартак» придерживается?
— Как «Спартак» играет, так мы и назвали. Ха-ха!
— Кто сыграет за эту команду?
— Не могу сказать, что мы договаривались с какими-то топами. Возможно, мы сами с Георгием сыграем по ходу сезона.
— Ещенко будет?
— Он сейчас в другой медийной команде. Будем общаться по поводу его трансфера.
— А были еще какие-то варианты названия? «Бей-беги» — это все-таки не в стиле «Спартака».
— Мы не хотели привязывать к «Спартаку». Это должна быть отдельная история. Мы с Георгием два президента, создаем команду. У нас уже есть тренеры, идет просмотр игроков.
— А кто тренер?
— Сергей Горелов. Бывший игрок ЦСКА. Мы с ним хорошо общаемся, и концепция этого тренера нам подходит.
— Сколько денег готовы вложить в этот проект?
— Мы с Георгием договорились, что ни рубля мы туда не вложим. Мы будем жить по средствам. Многие думают, что если в Медиалигу заходят Соболев и Джикия, то это будут бешеные зарплаты, бешеные деньги. Это не так. Мы будем жить на деньги спонсоров.
Сезон без еврокубков и признание болельщиков
— Болельщики назвали тебя лучшим игроком этого сезона.
— Да, я видел. Приятно.
— Не накручивал за себя голоса?
— Нет. Только Герман из «Амкала» мне написал, что он выложит у себя пост с голосованием, а я ему потом подарю футболку, если выиграю. Но я особо даже не следил за тем, как голосовали.
— В прошлом сезоне ты забивал «Наполи» и «Лестеру». Без еврокубков будет скучно?
— Мы хотим играть на самом высоком уровне — еврокубки, сборная. Когда этого нет, становится обидно. Хочется играть всегда, тем более, когда ощутил все это, вышел из группы с «Наполи» и «Лестером». А тебя этого лишают. Очень обидно.
— В чем главная мотивация на сезон?
— Мотивацией «Спартака» всегда является победа в чемпионате. Я выиграл Кубок, теперь надо взять Суперкубок и чемпионат. Мне Кубка мало. Я перед сезоном говорил, что хочу поднять трофей над головой. Я это сделал, но когда пришел в раздевалку, то понял, что хочу еще. Для этого нужно работать.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0