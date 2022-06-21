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Соболев — о бойкоте и целях «Спартака»: «Мне мало Кубка — хочу выиграть Суперкубок и чемпионат»

Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Соболев празднует победу в БЕТСИТИ Кубка России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Интервью форварда красно-белых.

Прощание с Ваноли, знакомство с Абаскалем

— Как тебе новый тренер «Спартака»?

— Сегодня увидимся с ним после медицинского обследования.

— А ты знал его раньше?

— В плане работы я и Ваноли, и Виторию, и Тедеско не знал. Ничего страшного — все знакомятся, привыкают. Новый тренер — новые требования. Будем вникать.

— Не смущает то, что Абаскаль такой молодой?

— Тедеско тоже был молодой. Какая разница? Если хороший специалист, то возраст не имеет значения — хоть 25 лет.

— Сложно, когда тренеры меняются так часто?

— Для футболиста это плюс. Новый тренер приходит с новыми идеями. Каждый приносит что-то новое, и ты прогрессируешь.

— Как-то попрощались с Ваноли?

— Попрощались лично, когда отмечали победу в БЕТСИТИ Кубке России. В чате также попрощались и пожелали удачи друг другу.

— То есть ты уже после финала в «Лужниках» понимал, что Ваноли уйдет?

— Неправильно выразился. Тогда попрощались просто перед отпуском. А потом уже в чате написали друг другу: «Спасибо за работу».

Наиль Умяров. «После финала Кубка спросил Ваноли: «Надеюсь, мы не прощаемся?» Интервью Наиля Умярова

— Как думаешь, почему Ваноли ушел?

— Я не спрашивал. Наверное, хотел быть с семьей в Италии. Сейчас ситуация не самая простая, каждый делает свой выбор.

Возможен ли бойкот Суперкубка?

— Вы обсуждали возможный бойкот Суперкубка?

— Давайте без этого.

— Но тебе хочется сыграть?

— Конечно, хочется. Это возможность выиграть трофей. Когда мы завоевали Кубок России, я понял, что этого мало. Теперь хочется взять и Суперкубок.

— «Зенит» будет играть дома, при своих трибунах.

— Я думаю, будет 50 на 50. По-другому быть не может.

— «Зенит» в погоне за второй звездой. Достаточно ли потенциала у нынешнего «Спартака», чтобы помешать питерцам?

Александр Соболев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Соболев празднует победу в БЕТСИТИ Кубка России. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Будем стараться. Если брать нынешний состав, то я считаю, что нам это по силам.

Уход Бакаева, трансфер Зиньковского

— Что думаешь о возможном переходе Зиньковского в «Спартак»?

— Не знаю, переходит ли он. Я его очень хорошо знаю — если перейдет, то буду только рад. Честно говоря, вообще с ним не общались на эту тему.

— Зелимхан Бакаев теперь в «Зените».

— Это его выбор, он его сделал. Не могу сказать, что я расстроился. Я с ним по этому поводу не говорил.

— Как провел отпуск?

— В Турции. До этого посетил Астрахань, рыбачил.

— Это была рыбалка по-честному или как в «Бриллиантовой руке»?

— Абсолютно честная! Мы ездили на катере, искали рыбу.

— Что-то удалось поймать?

— Все хвалят Астрахань, но там очень «большая» вода. Поэтому мы не получили того, что хотели. Но половили судака.

Георгий Джикия. Джикия — о бойкоте Суперкубка: «Я хочу играть, но заявление по матчу сделает клуб»

— Видел публикацию в твоих соцсетях. Вы сняли какой-то анонс?

— Это Медиалига. Мы с Георгием Джикией создали свою команду. Будет называться «Бей-беги».

— Это тактика, которой «Спартак» придерживается?

— Как «Спартак» играет, так мы и назвали. Ха-ха!

— Кто сыграет за эту команду?

— Не могу сказать, что мы договаривались с какими-то топами. Возможно, мы сами с Георгием сыграем по ходу сезона.

— Ещенко будет?

— Он сейчас в другой медийной команде. Будем общаться по поводу его трансфера.

— А были еще какие-то варианты названия? «Бей-беги» — это все-таки не в стиле «Спартака».

— Мы не хотели привязывать к «Спартаку». Это должна быть отдельная история. Мы с Георгием два президента, создаем команду. У нас уже есть тренеры, идет просмотр игроков.

— А кто тренер?

— Сергей Горелов. Бывший игрок ЦСКА. Мы с ним хорошо общаемся, и концепция этого тренера нам подходит.

— Сколько денег готовы вложить в этот проект?

— Мы с Георгием договорились, что ни рубля мы туда не вложим. Мы будем жить по средствам. Многие думают, что если в Медиалигу заходят Соболев и Джикия, то это будут бешеные зарплаты, бешеные деньги. Это не так. Мы будем жить на деньги спонсоров.

Сезон без еврокубков и признание болельщиков

— Болельщики назвали тебя лучшим игроком этого сезона.

— Да, я видел. Приятно.

Паоло Ваноли. Почему отставка Ваноли из «Спартака» — не самостоятельное решение. И что она дала Каттани

— Не накручивал за себя голоса?

— Нет. Только Герман из «Амкала» мне написал, что он выложит у себя пост с голосованием, а я ему потом подарю футболку, если выиграю. Но я особо даже не следил за тем, как голосовали.

— В прошлом сезоне ты забивал «Наполи» и «Лестеру». Без еврокубков будет скучно?

— Мы хотим играть на самом высоком уровне — еврокубки, сборная. Когда этого нет, становится обидно. Хочется играть всегда, тем более, когда ощутил все это, вышел из группы с «Наполи» и «Лестером». А тебя этого лишают. Очень обидно.

— В чем главная мотивация на сезон?

— Мотивацией «Спартака» всегда является победа в чемпионате. Я выиграл Кубок, теперь надо взять Суперкубок и чемпионат. Мне Кубка мало. Я перед сезоном говорил, что хочу поднять трофей над головой. Я это сделал, но когда пришел в раздевалку, то понял, что хочу еще. Для этого нужно работать.

Александр Соболев
Георгий Джикия
Зелимхан Бакаев
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
Паоло Ваноли
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
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10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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21.05 17:00
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Краснодар

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