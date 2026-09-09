Слуцкий не считает «Спартак» претендентом на чемпионство: «Систематически оступаются против слабых команд»

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» ответил на вопрос, является ли «Спартак» претендентом на чемпионство.

В 7-м туре РПЛ «Спартак» проиграл московскому «Динамо» (1:2).

«Если взять уровень состава, то «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» и «Краснодаром». Матч с питерцами тому ярчайшее подтверждение. Но я не очень верю в тех, кто систематически оступается против слабых соперников. «Спартак» — это та команда, которая может победить кого угодно, но может и оступиться с кем угодно. Для борьбы за чемпионство нужна не только качественная игра, но и результат, который не всегда у красно-белых проявляется. «Зенит» и «Краснодар» видятся большими претендентами на чемпионство», — сказал Слуцкий «СЭ».

«Спартак» с 13 очками уступает «Динамо» по дополнительным показателям и занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. В 8-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Ростовом» на своем поле 13 сентября.